No hubo acuerdo con Camineros y el sindicato dio un ultimátum

La reunión paritaria entre el sindicato de Camioneros y las cámaras empresarias del sector, celebrada hoy en la Secretaría de Trabajo, fracasó nuevamente sin llegar a un acuerdo. Carlos Taboada, secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, se retiró del encuentro visiblemente disconforme y calificó como "irrisoria" la propuesta salarial presentada por las empresas.

"El ofrecimiento sigue siendo irrisorio. Estamos esperando no sé qué, no sé si el llamado de Pekerman o de quién, pero no llegamos a ningún tipo de acuerdo", expresó Taboada al salir de la reunión. Agregó que "no hay ningún tipo de ofrecimiento superador, ni siquiera cercano a lo que la Federación pretende". En esa línea, señaló que el gremio evaluará en las próximas horas las medidas a seguir: "Los plazos se van a cumplir. Seguramente se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar, tal como lo anunció el secretario general".

Si bien no hubo precisiones concretas sobre los pasos a seguir, la posibilidad de un paro nacional está sobre la mesa. Desde fuentes gremiales indicaron que las ofertas salariales registraron "una leve mejoría" respecto a las anteriores, aunque de manera insuficiente para destrabar el conflicto. La Federación se levantó de la mesa y abandonó la Secretaría de Trabajo, dejando en claro que la situación sigue empantanada, señalaron las mismas fuentes a El Cronista.

La tensión también se agrava por el momento del año. "Estamos sobre las fiestas. Un paro de camioneros podría dejar varados a los choferes en la ruta, lejos de sus casas, y no sé cómo se podría estirar o programar", deslizaron voceros que siguen de cerca la negociación. Sin embargo, también remarcaron que la medida de fuerza "es necesaria para lograr el aumento que se pretende" y que la decisión final se tomará en los próximos días.

Una negociación empantanada: qué pide Camioneros

El sindicato de Camioneros reclama un incremento salarial del 5% mensual a lo largo de tres tramos, correspondientes a diciembre, enero y febrero. Además, solicita un bono extraordinario de $650 mil, a pagar en cuatro cuotas entre febrero y mayo del próximo año. Por su parte, las cámaras empresariales -FADEEAC, CATAC y FAETYL- ofrecieron, en la reunión anterior, aumentos de apenas el 2% en el primer mes y del 1,5% en los dos siguientes. También propusieron un bono de alrededor de $480 mil, dividido en los mismos plazos. No trascendieron hasta ahora los montos ofrecidos hoy.

Como informó El Cronista, otro punto que genera diferencias está vinculado a los aportes a la obra social. Mientras que Camioneros reclama una contribución de entre $16 mil y $20 mil por trabajador, las cámaras empresarias tienen posiciones divididas. Mientras CATAC y FAETYL aceptan la modalidad solicitada por el gremio, FADEEAC propone que la contribución sea exclusiva para los trabajadores afiliados al sindicato.

El contexto sindical

Las paritarias se dan en un contexto político y sindical particular. Pablo Moyano, adjunto del sindicato de Camioneros, abandonó su cargo en la conducción de la CGT disconforme con lo que considera "tibieza" y "vacilaciones" de la central sindical frente al gobierno. No obstante, el sindicato no se desvinculó de la CGT, sino que la silla fue ocupada por otro dirigente del gremio.

Esta salida de Pablo Moyano expone las tensiones internas dentro del sindicalismo. Mientras la CGT mantiene una posición dialoguista, el ala más combativa, representada por sectores como Camioneros, exige medidas más contundentes frente a lo que perciben como un ajuste sobre los trabajadores. La falta de acuerdo en las paritarias podría ser la chispa que reactive las movilizaciones y medidas de fuerza en el cierre del año.

Las fiestas, un factor clave

La proximidad de las fiestas de fin de año introduce una complejidad adicional en el conflicto. Un paro de camioneros en esta época tendría un impacto determinante, no solo en la distribución de mercaderías y productos esenciales, sino también en los propios trabajadores. Por este motivo, las decisiones serán evaluadas cuidadosamente en las próximas horas. Si bien el paro aparece como una opción ineludible para presionar a las cámaras empresarias, el sindicato también debe sopesar las consecuencias de una medida de fuerza en este contexto particular.

Las próximas horas, claves para el desenlace

De acuerdo con fuentes gremiales, la próxima reunión entre las partes se celebrará el jueves. En ese encuentro, el sindicato podría definir si avanza con el paro o si se abre un nuevo canal de negociación. Sin embargo, el panorama luce complicado y no hay expectativas de un acuerdo inmediato.

"Esperamos que el sector empresario entienda que esta es una discusión paritaria que tienen que resolver con nosotros, no con el Gobierno. No podemos permitir que nuestros trabajadores pierdan más poder adquisitivo", concluyó Taboada