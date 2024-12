"No hay más kirchnerismo": la decisión clave de Kicillof que puede terminar con Cristina, según Malamud

Cerca del cierre del año y del primero de Javier Milei como presidente, el reconocido politólogo Andrés Malamud analizó el escenario político de cara al inicio de un 2025 electoral.

En ese sentido, se refirió al peronismo, sumido en una fuerte interna, y al rol determinante que puede tener Axel Kicillof para el futuro del partido y la figura de Cristina Kirchner.

"Si desdobla, la deja solita a ella", expresó ante la posibilidad de que el gobernador bonaerense decida cambiar la fecha de las elecciones provinciales. "En el partido y en la Nación. Porque ningún gobernador va a querer estar con ella", remarcó en referencia a la expresidenta.

Además, analizó el año de gestión de Milei y aseguró que el presidente "cambió el juego de la política argentina".

"El problema de Cristina no es la corrupción"

Malamud habló sobre el hecho de que la exmandataria irá a juicio oral por la causa Hotesur- Los Sauces, de acuerdo con la determinación de la Corte Suprema. Pero descartó que eso la perjudique políticamente.

"El problema de Cristina no es la corrupción , es el fracaso económico. Porque, que tenía problemas de corrupción ya lo sabíamos y no le fue nada mal. Incluso, fue vicepresidenta con un cualquiera como presidente, después de haber sacado un 54% como presidenta ocho años atrás", expresó en diálogo con TN.

"Hasta que fracasa en la economía. Y eso es lo que está pagando hoy el peronismo. Su bandera era el bienestar y fracasaron", agregó el analista.

En esa línea, Malamud se refirió a las elecciones de 2025 y la situación del peronismo, sumido en una fuerte interna. "No hay más kirchnerismo a nivel nacional. O ¿qué es el kirchnerismo, el peronismo pampeano?", sentenció.

El rol determinante de Axel Kicillof, según Malamud

"El peronismo está en la Provincia de Buenos Aires, pero es el 40% del electorado nacional. Por eso, lo que puede definir el futuro de lo que suceda en el país, más que el Gobierno, es lo que decida Kicillof", consideró.

"Si desdobla las elecciones, no solamente condena a Cristina. Además, cambia el futuro del país, que hasta ahora tuvo una característica fundamental: Buenos Aires era furgón de cola de la presidencia nacional ", remarcó.

En su análisis, apuntó a la decisión que debe tomar el gobernador el año que viene. "La Provincia, que podría definir elecciones, en realidad es definida por las elecciones. Si Kicillof desdobla, la deja solita a ella (a Cristina Kirchner). En el partido y en la Nación", dijo Malamud. "Porque ningún gobernador va a querer estar con ella", agregó.

La "estrategia" de Milei

El analista también se refirió al cierre del primer año de gestión de Milei y a su estrategia política, incluso con la interna que mantiene con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"Lo que quiere Villarruel es la gran (Daniel) Scioli. No quiere ser (Julio) Cobos y revelarse. Quiere ser Scioli y someterse, porque no le quedó más remedio. Tiene aires de autonomía, pero se la masacraron", apuntó.

"La agresividad de Milei en general no es un error, es una estrategia. Cambió el juego de la política argentina. Busca la confrontación. Él tiene que convencer al resto de que no va a doblar. La cuestión es que, si encuentra a un loco que viene de frente, choca . No es el caso con Villarruel, ella dobló", expresó.

Al finalizar, habló de la imagen del presidente y lo que puede esperarse en el futuro. "Termina muy arriba el año. Mucho mejor de lo que todos esperaban, inclusive los seguidores", consideró. "La mala noticia es que la economía y la política son cíclicas y las cosas que suben, bajan. Y cuanto más rápido suben, más rápido bajan. No necesariamente en el corto plazo, pero al final todos terminan perdiendo. La cuestión es cómo lo hacen y qué es lo que legan", cerró.