Elecciones 2025: el Gobierno ve una confluencia con el PRO pero sin Macri como candidato

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó hoy que existan tensiones entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel. Afirmó que ambos líderes tienen "coincidencias sustanciales y diferencias en algunos temas". En una entrevista en el programa "Si pasa, pasa" de Radio Rivadavia, Francos explicó: "Tienen coincidencias sustanciales y por ahí tienen diferencias en algunos temas concretos". Añadió que la relación entre el presidente y su vice es normal, con acuerdos en algunos puntos y desacuerdos en otros.







La declaración de Francos surgió en el contexto de la ausencia de Villarruel en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas realizada el pasado viernes en el Ministerio de Defensa. Villarruel había señalado que no fue invitada al evento, pero Francos aseguró: "No conozco el detalle, pero según entiendo, por lo que me dijo el ministro de Defensa, Victoria estaba invitada al acto, por supuesto".

Francos subrayó que la vicepresidenta mantiene una relación activa con el presidente, lo cual se refleja en su participación en las reuniones de Gabinete que se realizan cada martes en la Casa Rosada. "Ella asiste a las reuniones de gabinete y participa y habla con el Presidente. Así que no creo que haya problemas sustanciales", afirmó el jefe de ministros, restando importancia a las especulaciones sobre posibles diferencias entre ambos.

El funcionario reconoció que Villarruel puede tener diferencias respecto al armado político de La Libertad Avanza, pero destacó que esto no altera el hecho de que ella formó parte de la propuesta presidencial liderada por Milei. Francos enfatizó que las tensiones mencionadas en los medios son "mucho más en los comentarios políticos y en algunos dirigentes" que en la realidad.

En relación a la estrategia electoral futura, Francos anticipó una posible "confluencia" entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025. Sostuvo que no se trataría de una fusión, sino de un esfuerzo conjunto para presentar una propuesta política unificada a un electorado compartido. "El destino es que vayamos hacia una confluencia", aseguró, y agregó que el desafío principal será lograr una mayoría parlamentaria, ya que actualmente ambos espacios son minoría.

Francos también mencionó que algunos de los actuales integrantes del gobierno provienen del PRO, como Patricia Bullrich, Luis Petri y Federico Sturzenegger, quienes, aunque pueden tener diferencias, están "caminando por el mismo sendero" trazado durante las campañas.

Al ser consultado sobre el rol que podría desempeñar el expresidente Mauricio Macri, Francos afirmó que lo ve "más como un líder que acompaña que como un activo representante en el Parlamento". En este sentido, desestimó los rumores de que Macri podría ser candidato a senador. "Me parece un poco utópico, porque creo que el presidente Macri está por encima de una candidatura a senador", afirmó. Para Francos, el paso de ser presidente a ocupar un escaño en el Senado no se ajusta al perfil de Macri, aunque dejó abierta la posibilidad de que, si decidiera postularse, sería un "excelente candidato".

Francos reiteró su visión de Macri como un líder con un rol más simbólico que práctico dentro del Parlamento, y consideró que la decisión final sobre su participación en las elecciones dependerá del debate interno dentro de su espacio político. "No me lo imagino a Mauricio Macri en el Senado de la Nación", concluyó el jefe de Gabinete.