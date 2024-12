Cuánto se ahorró Milei con los despidos de 34 mil estatales en 11 meses

El gobierno de Javier Milei le puso un número a la motosierra que terminó con más de 34 mil contratos de trabajo en el Estado nacional, entre diciembre de 2023 y octubre de 2024. Según un informe del ministerio que comanda Federico Sturzenegger, a cargo del ajuste y reestructuración a la planta de la administración pública nacional, el recorte redundó en un ahorro de casi u$s 4 mil millones en once meses.

En un reporte sobre Empleo Público, a cargo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en los primeros once meses de mandato de Milei, se implementó una profunda reestructuración del sector público que se tradujo en la eliminación de más de 34 mil puestos de trabajo, una reducción equivalente al 7% del personal.

" En particular, la Administración Pública Nacional (uno de los pocos sectores que había registrado crecimiento en el empleo durante la última década en Argentina) experimentó una disminución de más de 20 mil puestos, lo que generó un ahorro de u$s 3.820 millones de dólares ", señala el balance que describe en detalle cómo impactó la motosierra en las filas del empleo estatal.

"Esta medida demuestra el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación para cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública", pondera el escueto informe.

Esta reducción en el personal del sector de la Administración Pública Nacional implicó, entre diciembre 2023 y octubre de 2024, un ahorro de u$s 3.820 millones, acorde al Gobierno. El recorte impactó de forma más aguda en los contratos regidos por la Ley Marco, con un ajuste de u$s 2.060 millones. En cuanto a la modalidad permanente y transitoria, el ahorro alcanzó los u$s 1.130 millones, mientras que en la modalidad de contratos LOYS (monotributo) se logró un ahorro de u$s 630 millones.

El documento explica que para calcular el ahorro total a largo plazo, se utilizó el salario promedio ponderado de octubre de 2024 según el tipo de contratación. "Este cálculo se hizo aplicando el concepto de perpetuidad, que estima el valor de los salarios futuros que no se pagarán más, y luego se utilizó una tasa de descuento para obtener su valor actual", detalla.

Cuando se hace foco en los modelos de contratación, respecto a los empleados de planta permanente y transitoria, se registró una caída del 3,6% entre diciembre de 2023 y octubre de 2024. Mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los monotributistas bajo el Decreto 1109/17 experimentaron descensos mucho más pronunciados, con bajas del 17,8% y 51,9%, respectivamente.

En noviembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer su informe mensual de dotación de personal de la administración pública nacional correspondiente al mes de octubre, el último relevado hasta el momento.

Como novedad, en el informe se reflejó el cambio introducido por el Decreto 953/24 que disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De las 135 entidades, empresas y sociedades que conforman el universo de informantes actuales, 18 no informaron su dotación (9 de la administración pública nacional y 9 empresas y sociedades del Estado), por lo que su valor fue imputado.

Estas entidades suman 8168 personas, lo que representa el 2,7% de la dotación de octubre.

Al décimo mes del año la dotación pública estaba compuesta por un total de 305.688 empleados (207.848 de la administración y 97.840 pertenecientes a empresas y sociedades). Esta cifra representa una variación negativa del -0,4 % en relación al dato de septiembre, cuando la cantidad de empleados era 306.879 personas.

Si se comparan las cifras de enero, primer mes completo de gestión de Milei, con las de octubre, queda al descubierto que más de 28 mil personas dejaron sus cargos en las distintas dependencias.