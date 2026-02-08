El gobierno de Javier Milei inició su tercer año de mandato sin una oposición fuerte que le dispute la agenda pública o que ponga en jaque sus aspiraciones de reelección. Por este motivo, desde el equipo de La Libertad Avanza buscan allanar aún más el camino de cara a 2027. Pese a que el norte está puesto en la reforma laboral que el Ejecutivo tratará de conseguir en el Congreso durante febrero, Milei también busca atender cuestiones periféricas que inquietan a su base electoral. Por eso, con un tipo de cambio e inflación relativamente estables -aunque el IPC no marca una baja hace más de medio año, cuestiones como la falta de dinero en los bolsillos o el desempleo son problemáticas crecientes entre los argentinos de a pie. Según la segunda medición de enero de la consultora Opinaia, pobreza, corrupción e inseguridad son los tres principales problemas que divisan hoy los votantes de La Libertad Avanza en su día a día. El dato más revelador del informe es que la pobreza lidera el ranking de preocupaciones con un 54% de menciones entre los votantes libertarios, seguida por la corrupción con 53%. Estos números marcan un contraste significativo con los primeros meses de gestión, cuando la inflación dominaba la conversación pública. La inseguridad y el desempleo completan el compendio de inquietudes, con 50% y 40% de menciones, respectivamente. Recién en quinto lugar aparece la inflación (36%), un cambio notable considerando que fue la bandera central de la campaña presidencial de Milei en 2023. Este desplazamiento de prioridades refleja una nueva etapa: mientras el control inflacionario se percibe como una batalla encaminada, emergen con fuerza los problemas estructurales que afectan directamente el bolsillo y la vida cotidiana de los argentinos. Pese a que casi la mitad de la población (49%) evalúa negativamente la situación económica actual, creció a 46% la proporción de quienes creen que mejorará. Esta ambivalencia entre malestar presente y esperanza futura es particularmente marcada entre los votantes de LLA: el 76% de ellos confía en que la economía mejorará, el porcentaje más alto entre todos los espacios políticos. El informe de Opinaia también revela que 7 de cada 10 argentinos (70%) perciben que “el esfuerzo vale la pena”, aunque divididos entre quienes ya ven mejoras (25%) y quienes esperan resultados en el mediano o largo plazo (45%). Entre los votantes libertarios, casi la mitad (49%) sostiene que las mejoras ya se están viendo. Cuando se consulta sobre los responsables de la crisis económica, las respuestas muestran una distribución más equilibrada de lo esperado. El 28% señala al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el 20% al gobierno de Milei y el 7% al de Mauricio Macri. Sin embargo, el dato más llamativo es que el 43% responsabiliza “a todos en general”, lo que refleja un hartazgo generalizado con la dirigencia política. Entre los votantes de La Libertad Avanza, las cifras cambian radicalmente: el 71% considera que la crisis se está superando o ya fue superada, en contraste con apenas un 9% del electorado peronista que comparte esta visión. Los datos de Opinaia marcan un punto de inflexión en las preocupaciones ciudadanas. La batalla contra la inflación, aunque no ganada del todo, dejó de ser la única obsesión de los argentinos. Ahora emergen con fuerza los problemas de siempre: la pobreza, el desempleo, la inseguridad.