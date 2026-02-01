En esta noticia Jóvenes ahorristas, adultos endeudados: la nueva brecha económica que redefine el consumo en Argentina

Una encuesta sobre tendencias de consumo revela un panorama económico cada vez más complejo para los hogares argentinos, donde la capacidad de ahorro se consolida como una práctica en desuso. El dato más contundente muestra que 2 de cada 3 argentinos declaran que no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes.

Los datos surgen de la Brújula Social Consumo, realizada por Pulso Research a principios de enero de 2026. Otro hallazgo del relevamiento es que mientras que también 2 de cada 3 hogares del país debieron resignar algún tipo de consumo -con un marcado predominio de la compra de alimentos en general, y de carne en particular-, casi el 90% de los encuestados reconoció que cuida más sus gastos respecto al año pasado.

El sondeo de Pulso Research da cuenta de que el 64,9% de los hogares en Argentina enfrenta dificultades económicas graves o moderadas, un incremento de 5 puntos porcentuales respecto a los últimos 6 meses.

En un panorama donde el 63,3% reconoce haber suprimido consumos en los últimos 30 días, los alimentos y bebidas en general encabezan la lista de resignaciones con un 41,2%, seguidos por la carne (24,3%), las salidas recreativas (13,8%), la compra de ropa e indumentaria (13,6%) y los gastos en servicios de telefonía móvil, internet, TV y suscripciones (8,9%).

Cabe recordar que la inflación de diciembre se ubicó en 2,8%. Y que, por razones estacionales, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.

La resignación del consumo de carne merece un análisis particular. Aunque el 24,3% de los encuestados declara haber reducido su consumo, los datos oficiales muestran que el consumo per cápita de carne bovina se estimó en 48,6 kilos por habitante en 2025, con una mejora interanual del 1,6%.

Esta aparente contradicción se explica por el cambio de hábitos hacia variantes más económicas como el pollo y el cerdo , mientras que los precios de la carne vacuna subieron el doble que el nivel general del IPC durante 2025, con el asado registrando una suba anual de 59,6%.

De acuerdo al relevamiento de Pulso Research, la imposibilidad de ahorrar se instaló como norma en la mayoría de los hogares argentinos: el 66,4% no logra ese objetivo.

Sin embargo, emerge una paradoja que desafía esa tendencia: los jóvenes entre 16 y 29 años conforman el único segmento que mantiene capacidad de ahorro, con un 50,2% que declara poder guardar dinero a fin de mes. En la vereda opuesta, entre los mayores de 30 años, casi el 70% manifiesta estar imposibilitado de ahorrar.

La posibilidad del ahorro en ese grupo etario contrasta con la realidad laboral que los atraviesa, donde la tasa de desempleo alcanza el 17,2%, casi 3,6 veces superior al desempleo en adultos de entre 30 y 44 años. Además, el 58% de los varones jóvenes y el 60% de las mujeres jóvenes trabajan en condiciones informales.

“Esta diferencia se puede explicar por varios factores: sea por su edad o por la realidad del contexto, no tienen la posibilidad de emanciparse pero sí tienen la necesidad de trabajar para colaborar con la economía familiar cubriendo sus gastos personales. Al no tener que pagar vivienda, servicios, alimentos ni cobertura de salud, eso les habilita un margen de ahorro por más que su ingreso sea inferior o en condiciones más informales”, señala Juan Adaro, director de Pulso Research.

Del relevamiento también se desprende que el 29,9% de los jóvenes no puede definir con precisión cuánto ahorra en un mes típico, lo que permite inferir que se trataría de montos poco significativos o muy atados a una realidad laboral de ingresos variables, que no habilita margen para la planificación financiera.

En este contexto, el endeudamiento emerge como la válvula de escape para sostener los gastos cotidianos. El 57,1% de los encuestados por Pulso Research reconoce haber incrementado bastante (34.5%) o mucho (22,6%) su nivel de deuda para hacer frente a los gastos del hogar, un salto de 10 puntos porcentuales respecto a fines de 2024. Esta tendencia golpea especialmente al segmento de 30 a 49 años, donde el 65,5% incrementó significativamente su endeudamiento.

Los datos del Banco Central confirman la gravedad del problema: al cierre de 2025, la deuda total de los hogares alcanzó el 140% de sus ingresos mensuales. El 91% de los hogares argentinos arrastra algún tipo de compromiso financiero, y más de la mitad destina entre el 40% y el 60% de sus ingresos al pago de deudas. Un dato revelador muestra que el 58% de las deudas con tarjeta de crédito se destinan a la compra de alimentos.

El cuidado extremo de los gastos se volvió universal: el 87,5% afirma cuidar más sus gastos que hace un año.

Un 34,9% adoptó todas las conductas de restricción posibles simultáneamente, desde buscar promociones hasta elegir marcas más económicas y reducir cantidades. La tendencia alcista en la restricción del consumo abarca prácticamente todos los rubros, desde servicios digitales hasta medicamentos y controles de salud.