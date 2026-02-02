El Gobierno puso primera en las primeras horas de febrero, un mes que será tan tenso como importante para las aspiraciones del Poder Ejecutivo, buscando sancionar la Reforma Laboral con una ventaja que podría ser clave en ambas cámaras del Congreso.

¿Cómo asestaron el primer golpe del mes en La Libertad Avanza? Con una columna de opinión conjunta, elaborada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

A través de un análisis pormenorizado de la hoja de ruta de LLA, se detuvieron en el el costo económico; la incertidumbre política en Argentina y los beneficios proyectados de mantener políticas que respeten el derecho de propiedad.

El texto, titulado “No la dejes ir”, combina argumentos históricos, análisis económico y proyecciones basadas en modelos académicos para sustentar la tesis central del Gobierno: “el respeto a los derechos de propiedad como condición necesaria para el desarrollo económico”.

El diagnóstico histórico: medio siglo de estancamiento, según Milei y Sturzenegger

Milei y Sturzenegger comenzaron su análisis con una perspectiva histórica que sitúa el punto de inflexión del declive argentino en la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen y la década infame. Según los autores, este proceso se consolidó durante el gobierno de Juan Domingo Perón y se institucionalizó legalmente con el régimen de Juan Carlos Onganía, dando paso a lo que denominan “el sistema de las castas”.

La columna incluye una reflexión contrafactual: si Argentina hubiera mantenido una tasa de crecimiento del 2% anual desde entonces, el ingreso per cápita actual sería más del doble, equiparable al de países europeos. Esta brecha representa, según los autores, la ‘pulverización del derecho de propiedad’ a través de defaults, inflación, expropiaciones y desagios que caracterizaron la política económica de las últimas décadas.

El “Riesgo kuka” y su cuantificación

Una de las aportaciones más polémicas del texto es la introducción del término “riesgo kuka”, definido como la amenaza a los derechos de propiedad que representaría un eventual retorno del kirchnerismo al poder. Milei y Sturzenegger citan declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof sobre el endeudamiento para argumentar que la alternativa política implica ”la violación sistemática y flagrante del derecho de propiedad".

Para cuantificar este “riesgo”, el texto se detiene en el impacto económico del aumento del riesgo país durante 2025, período en el que pasó de 560 a 1000 puntos básicos. Utilizando correlaciones históricas entre el indicador y el PBI, los autores estiman que este incremento habría significado una caída del 3,5% del PBI en dólares y del 2,3% en pesos reales.

EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Sin embargo, la columna reconoce las limitaciones de esta correlación simple y recurre a un modelo de equilibrio general desarrollado por el economista argentino Andrés Neumeyer, que analiza cómo el riesgo país afecta la inversión y los costos de producción. Según este modelo, el aumento del riesgo país en 2025 habría generado una pérdida acumulada de 210.000 millones de dólares, equivalente al 31% del PBI.

Riesgo País: qué ven Milei y Sturzenegger en la reducción de este índice

El mismo modelo de Neumeyer-Perri es utilizado para proyectar los beneficios de la reducción del riesgo país tras la victoria electoral oficialista. Mile y Sturzenegger plantearon que “si el riesgo país se estabiliza en 450 puntos básicos, el PBI de largo plazo aumentaría un 3% respecto al nivel anterior, acumulando 731.000 millones de dólares adicionales en la próxima década, más que un PBI completo actual”.

Por otra parte, trazaron un contrapunto: “En un escenario más optimista, con el riesgo país en 350 puntos básicos, el incremento del PBI de largo plazo sería del 9%, generando más de 1,5 billones de dólares adicionales en diez años, equivalente a dos PIB completos”.

2026 World Economic Forum / Boris Baldinger

Estas proyecciones se basan en el supuesto de que el Gobierno mantendrá “el equilibrio fiscal innegociable y el cumplimiento irrestricto de todos los compromisos contractuales”, pilares de lo que los autores consideran el respeto a los derechos de propiedad.

El marco conceptual: capitalismo y derechos de propiedad

Para el Presidente, el capitalismo es “el sistema más justo y más eficiente” precisamente por su respeto al derecho de propiedad, que tanto él como el ministro de Desregulación vinculan con “los derechos primarios a la libertad y la vida”

Es por este motivo que ambos critican lo que denominan “el sistema de la casta”, caracterizado por la concentración de recursos en “bolsones de ingresos transferidos desde un pueblo que se sumergía en la pobreza”, y acusan a académicos y medios de defender estos privilegios mediante argumentos que califican de “contorsiones del pensamiento”.

El texto concluye con una metáfora sobre un jardinero que explica el crecimiento de sus plantas: “No las obligo a crecer. Elimino lo que las detiene”. Esta imagen ilustra la filosofía de gobierno presentada: la prosperidad no se construye mediante intervención estatal, sino eliminando los obstáculos al desarrollo.