Ni bono ni aumento: el tercer beneficio extra que confirmó el Gobierno para los jubilados desde septiembre

Desde septiembre, los jubilados y pensionados de ANSES ya recibirán un aumento y el bono correspondiente que se sumará a sus haberes mensuales. A su vez, el Gobierno confirmó que se incluyó un tercer beneficio que será una gran herramienta de ahorro en distintos locales.

Vale destacar que, a partir de este noveno mes de 2025, los adultos mayores tendrán un incremento del 1,9% debido a la inflación de julio pasado. Mientras que se aplicará también el plus de $ 70.000, dependiendo el monto percibido.

¿Cuál es el nuevo beneficio de ANSES para jubilados y pensionados?

Además de la suba de los haberes jubilatorios y el bono, se sumará un tercer beneficio. Así lo confirmó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el Council of the Americas acerca del programa de Beneficios ANSES que comenzará en septiembre.

Se trata de reintegros en compras con tarjeta de débito, con la que se busca mejorar la capacidad de compra a través de descuentos exclusivos en reconocidos supermercados de todo el país.

¿Cuáles son los descuentos en Beneficios ANSES?

Pettovello explicó que las ventajas de los Beneficios de ANSES para este mes serán:

10% de ahorro en alimentos sin tope de reintegro.

20% de ahorro en productos de limpieza y perfumería.

+5% adicional para quienes cobren en el Banco Nación.

Compensación diaria por el saldo en cuenta con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 32% hasta $ 500.000.

Montos de las jubilaciones y pensiones para septiembre 2025

Con el aumento ya confirmado, la ANSES informó los nuevos montos para jubilados y pensionados desde este mes:

Jubilaciones y pensiones mínimas : $ 320.277,17 de haber junto al bono de $ 70.000. El total será de $ 390.277,17

: $ 320.277,17 de haber junto al bono de $ 70.000. El total será de $ 390.277,17 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 256.221,74 de pensión y el bono de $ 70.000. En total, $ 326.221,74

: $ 256.221,74 de pensión y el bono de $ 70.000. En total, $ 326.221,74 Pensión no contributiva por invalidez y vejez: $ 224.194,02 y el bono de $ 70.000. El total a cobrar será de $ 294.194,02.

¿Cuándo cobran los jubilados en septiembre 2025?

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de septiembre

DNI terminados en 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2: 11 de septiembre

DNI terminados en 3: 12 de septiembre

DNI terminados en 4: 15 de septiembre

DNI terminados en 5: 16 de septiembre

DNI terminados en 6: 17 de septiembre

DNI terminados en 7: 18 de septiembre

DNI terminados en 8: 19 de septiembre

DNI terminados en 9: 22 de septiembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo