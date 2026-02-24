En medio de una disputa que ya lleva casi un año con municipios de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional sumó una herramienta concreta al arsenal de la transparencia tributaria: cualquier ciudadano puede ahora denunciar tasas municipales que considere abusivas o fuera de lugar a través de esta web oficial. El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete Manuel Adorni en su cuenta de X, donde explicó que la plataforma permite tanto consultar información detallada sobre los tributos locales como realizar reportes. Lo cerró con una frase que no pasó desapercibida: “Que nadie se quede con lo que es tuyo”. El mecanismo de denuncia se integra a un sitio que ya existía: el portal Transparencia Tributaria Municipal, lanzado en diciembre de 2024 por la Jefatura de Gabinete. Esa plataforma compara, municipio por municipio, las tasas vigentes, a quién afectan y en qué sectores impactan: industria, actividades primarias, entidades financieras, comercio, entre otros. Los datos que publica el Ejecutivo muestran diferencias importantes entre jurisdicciones. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, comunas como San Vicente, La Plata, José C. Paz, Ensenada y Berisso aplican una tasa del 1% sobre ingresos brutos para industrias, mientras que en Presidente Perón es del 0,2% y en Ituzaingó del 0,5%. La brecha entre distritos vecinos es, en algunos casos, de varios puntos porcentuales, algo que el Gobierno usa como argumento para sostener que la presión tributaria municipal es arbitraria y discrecional. La tensión entre la Casa Rosada y los intendentes bonaerenses no es nueva. Tuvo su punto de quiebre con el aumento de la Tasa de Protección Ambiental en Pilar, bajo la gestión del intendente peronista Federico Achával. El Gobierno salió a cuestionarlo con dureza, y el ministro de Economía, Luis Caputo, escaló la polémica con una recomendación inédita para un funcionario de su rango: “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente”, escribió en sus redes. El caso de Lanús también fue señalado públicamente. Caputo expuso que las tasas en ese distrito superaban el 6% sobre ingresos brutos y cuestionó la presión tributaria sobre los sectores más vulnerables. El intendente Julián Álvarez salió a responder: “Hay un desfinanciamiento feroz al que nos someten”, en referencia al recorte de transferencias desde Nación hacia los municipios, una disputa que subyace detrás de casi todas estas tensiones. Desde el oficialismo se difundió además el caso de Quilmes, con una tasa del 3,74%, como ejemplo de la disparidad que buscan visibilizar. Un caso reciente ilustra el tipo de situación que el Gobierno pretende capturar con esta herramienta. Productores rurales del partido de Chacabuco denunciaron en los últimos días un incremento de entre el 70% y el 100% en la tasa vial para 2026. Según los propios productores, el tributo pasó de $ 15.424 a $ 34.638 por parcela. A eso se sumó la creación de una nueva “tasa de salud” en el distrito, que elevó aún más la presión sobre los propietarios de tierras rurales. El descontento en el sector agrario se agrava cuando se cruza con el estado de los caminos —que muchos describen como deteriorado— y con la incorporación de nuevos empleados municipales, dos factores que los productores señalan como injustificables ante semejante suba. La medida tiene una doble lectura posible. Por un lado, habilitar a los vecinos a reportar tasas puede funcionar como un mecanismo genuino de control y transparencia, en línea con la impronta libertaria de la administración Milei. Por el otro, los intendentes opositores la interpretan como una herramienta de presión política disfrazada de participación ciudadana, en un contexto donde el Ejecutivo nacional viene recortando fondos a los municipios y luego los señala por subir sus tasas para compensar el faltante. La discusión de fondo —quién financia los servicios municipales y quién debe hacerse cargo del ajuste— está lejos de resolverse con un formulario web. Pero el portal ya existe, y los vecinos que crean estar pagando de más ahora tienen, al menos, un lugar a dónde denunciarlo.