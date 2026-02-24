En el Senado se viven momentos de tensión, tras la ruptura del peronismo la Cámara Alta eligió nuevas autoridades y los gobernadores que juegan con Milei le dieron los votos para dejar fuera del control a Unión por la Patria. La propuesta que logró aprobar el oficialismo fue que la presidencia provisional fuera para el Senador Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), la vicepresidente María Carolina Moisés (Convicción Federal), la vicepresidente segunda Carolina Losada (UCR) y la suplente Alejandra Vigo (Unidad Federal). Ante la moción de Patricia Bullrich hubo una visible molestia en sus colegas que se extendió en el recinto. Esto deja así, virtualmente, al bloque del peronismo fuera. Fuentes del oficialismo aseguraron que buscarán una mayoría de 47 que posibilite la gobernabilidad de la Cámara. Aun así, advirtieron que la mayoría no es automática ni lineal, pero con 47 legisladores estarían a un solo senador de los dos tercios. Aun así, quienes responden a los gobernadores no le darán el sí en todas las propuestas al gobierno, y de esto es consciente el oficialismo. “Se rompen solos (sobre el peronismo), estamos haciendo política”, indicó otra voz libertaria en diálogo con este medio sobre el nuevo papel del oficialismo en la Cámara Alta. Tras someterse a mano alzada la moción de Patricia Bullrich se aprobó por mano alzada y se ratificó por medios electrónicos. Con 45 votos a favor. “Es de una falta de respeto a la democracia, y a la representatividad”, dijo José Mayans al tomar la palabra luego de la propuesta de Patricia Bullrich. Este viernes la Cámara Alta tendrá en sus manos el último tramo del proyecto de ley para su aprobación final y es en este contexto donde el bloque peronista se rompió y los gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca se alejaron de la conducción nacional del partido. Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) se despegaron del interbloque Popular y crearon el bloque Convicción Popular. Un dato curioso es que Andrada, el senador que se fue de Convicción Federal se abstuvo de la elección de autoridades de la Cámara. Si bien se especuló con la posibilidad de que el oficialismo marginará de la designación al kirchnerismo, hubo acuerdo entre las partes. Los tres integrantes de la AGN serán Mariano Piaza, de La Libertad Avanza, Mariel Fernandes de Unidad Popular y Luis Neidenoff de la UCR. Tras el apoyo de los gobernadores a la Reforma Laboral de Milei, el peronismo acrecentó su crisis en el Senado. Este viernes la Cámara Alta tendrá en sus manos el último tramo del proyecto de ley para su aprobación final y es en este contexto donde el bloque peronista se rompió y los gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca se alejaron de la conducción nacional del partido. Convicción Federal puso como principal razón de la ruptura se da en el marco de la sesión preparatoria, en la cual se definirán las autoridades del Senado, la conformación de las comisiones y las autoridades de las mismas. “Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición”, indicaron desde el espacio. Asimismo, agregaron que “ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional justicialista”. “No ocupar los lugares en las comisiones es dejar el campo orégano (como decía Perón) para que galopen los gorilas. Eso es una mala praxis parlamentaria, que políticamente deja al peronismo sin acción”, arremetieron contra la conducción nacional. Finalmente, aseguraron que, en el debate de la reforma laboral este error político ha dejado a los trabajadores y a la CGT sin un dictamen y al bloque peronista sin una propuesta superadora ante la sociedad. “No somos libertarios, no nos vamos con Milei y somos críticos de su plan económico. La conducción del Partido Justicialista nacional se dedicó a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros medidos en sus conductas sin objetividad, y son responsables también de los fracasos electorales”, por lo tanto, indicaron que Convicción Federal “reafirma su identidad peronista, su rol opositor y su compromiso con el debate democrático”.