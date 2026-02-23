Este lunes a la tarde se reúne en la Casa Rosada los funcionarios de la Mesa Política del presidente Javier Milei, en la previa de la reunión de Gabinete que convocó el primer mandatario. La agenda de reuniones tienen previsto hacer un balance de la gestión, delinear la estrategia para el tramo final de las extraordinarias y el discurso de apertura del 1 de marzo. Ese domingo cerca de las 20, tal como adelantó El Cronista, se espera que el Presidente presente la ambiciosa agenda de reformas que prepara de cara al 2026. En ese sentido, el cónclave que se reunirá a partir de las 14.30 -se retrasó una hora- en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, repasará los lineamientos para lo que se viene. Se tratará además de la primera reunión tras la aprobación del proyecto de modernización laboral y será la antesala de una semana recargada ante todo en el Senado, donde se llevarán a cabo tres sesiones: el miércoles la preparatoria, el jueves la sanción del Régimen Penal Juvenil y acuerdo UE-Mercosur, y el viernes la sanción definitiva de la reforma laboral, con la aprobación de los cambios en Diputados. Del encuentro participarán el ministro del Interior, Diego Santilli, la jefe de bloque de la Cámara alta, Patricia Bullrich, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el titular de Diputados, Martín Menem, el asesor Eduardo “Lule” Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. El elenco político fue el cerebro detrás de la estrategia legislativa durante el mes de febrero, y ante el victorioso resultado que se avecina con la sanción de tres de las iniciativas contempladas para extraordinarias, se buscará avanzar en lo que apurarán para el tramo que comienza a partir de marzo. La definición más cercana es a quién impulsarán como presidente Provisional del Senado, que hasta ahora estuvo en manos del senador Bartolomé Abdala. Se trata de un cargo estratégico para delinearle el territorio a la vicepresidente, Victoria Villarruel, y desde el oficialismo aún no se deciden si mantener al puntano o imponer alguien del riñón de Bullrich o Karina Milei. En la Cámara alta los votos para llevar adelante los temas que faltan asoman estar firmes, aunque todavía es una incógnita si consiguieron sellar un acuerdo por la Ley de Glaciares. El proyecto obtuvo dictamen en diciembre pero no pudo ser impulsado en el recinto aún por falta de votos: esperan hacerlo en la sesión del jueves con modificaciones. El escenario político en esa área de todos modos se convirtió en aún más favorable para La Libertad Avanza, con la confirmación de este lunes del quiebre del interbloque de José Mayans. La ruptura de los cinco de Convicción Federal había sido anticipada por El Cronista hace semanas, y finalmente fue oficializada por la mañana. Con este movimiento, el peronismo llegó a su mínimo máximo desde el regreso de la Democracia con solo 25 senadores. Los que se dividen responden a los gobernadores del PJ aliado de Milei, y con este nuevo panorama al Gobierno se le abre la puerta de conseguir los dos tercios sin necesidad de acudir al kirchnerismo. Esto será clave para la discusión que se viene por las vacantes judiciales tanto en la Justicia Federal como en la Corte Suprema, uno de los temas calientes que se preparan para marzo. Desde la Mesa Política aseguraron que aún el tema no se habló, y no saben tampoco si la estrategia pasará por ahí, donde confluyen tanto el ala de Santiago Caputo como la de Karina y los Menem, que disputan puertas adentro la estrategia judicial. En cambio, por ahora la Mesa Política tiene a su cargo lo que llaman las “reformas estructurales”. La próxima que se avecina es el nuevo proyecto de Financiamiento Universitario, que podría ir emparejado además con un proyecto similar para modificar la ley de Emergencia en Discapacidad, la cual forzó el cumplimiento vía judicial. Además, otro debate caliente que buscarán apurar es la reforma política, en la cual volverán a insistir con la eliminación de las PASO y la limitación del financiamiento de los partidos políticos, dos temas que fueron resistidos por aliados en su presentación original años atrás, después de Bases.