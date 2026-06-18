La falta de presentación de una declaración jurada, un régimen informativo u otra obligación formal puede derivar en sanciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Sin embargo, no todas las comunicaciones que recibe el contribuyente tienen el mismo alcance: algunas ya notifican una multa con importe determinado, mientras que otras son simples avisos o “recordatorios por falta de presentación”.

Según un informe elaborado por el tributarista Fernando López Chiesa, socio de Lisicki Litvin Abelovich, para El Cronista, la confusión más habitual aparece cuando el contribuyente interpreta un recordatorio como si fuera una multa ya notificada, o al revés : cuando cree que, por no haber recibido una multa con monto, todavía no existe riesgo sancionatorio.

Qué multas puede aplicar ARCA por falta de presentación

Las multas por incumplimientos formales son sanciones económicas vinculadas con obligaciones de hacer: presentar declaraciones juradas, cumplir con regímenes informativos, responder requerimientos o mantener actualizada determinada información fiscal.

En el caso específico de la falta de presentación de declaraciones juradas, el informe de López Chiesa señala que la sanción apunta a castigar el incumplimiento formal: si el contribuyente no presenta la declaración, el Fisco no conoce la cuantía de la obligación omitida .

Ejemplo práctico

El especialista ejemplifica con una empresa que debía presentar la declaración jurada de IVA de mayo de 2026 y no lo hizo al vencimiento.

En ese caso, corresponde la multa formal, sin perjuicio de los intereses resarcitorios que pudieran generarse si además existía impuesto impago.

Las distintas formas de comunicación de ARCA

ARCA puede comunicarse con los contribuyentes mediante distintos canales y actos administrativos. No todos tienen el mismo efecto.

Notificaciones con multa

Son comunicaciones que ya informan una sanción concreta. En estos casos, el contribuyente recibe una notificación oficial con el importe determinado y, cuando corresponde, la posibilidad de acceder a una reducción por pago voluntario o regularización dentro del plazo previsto.

Imagen ilustrativa

Recordatorios por falta de presentación

Son avisos preventivos. Según López Chiesa, pueden aparecer bajo la denominación “Recordatorio por falta de presentación” y no incluyen un monto de multa. Funcionan como advertencia de que ARCA detectó una obligación pendiente.

Requerimientos e intimaciones

Tienen mayor intensidad procedimental que un simple recordatorio. Un requerimiento exige cumplir o aportar información. Una intimación advierte sobre consecuencias posteriores si el contribuyente no regulariza dentro del plazo indicado.

Es clave entender que no todos los avisos deben ser tomados como multas. Un recordatorio no es lo mismo que una multa notificada, aunque ambos deben ser atendidos.

Cuándo llega una multa automática de ARCA

De acuerdo con el informe de Fernando López Chiesa, hay casos en los que ARCA calcula automáticamente la multa por falta de presentación de una declaración jurada y comunica el importe al contribuyente.

El especialista advierte que la multa se considera devengada desde el día siguiente al vencimiento de la obligación de presentar la declaración jurada, aun cuando todavía no se haya recibido una notificación con importe.

Clave

Una cosa es la existencia del incumplimiento y otra el momento en que el organismo comunica formalmente la sanción y habilita el pago o la reducción.

Qué son los “Recordatorios por falta de presentación”

Los “Recordatorios por falta de presentación” son comunicaciones que informan la existencia de una obligación pendiente, pero no detallan una sanción económica inmediata.

Según el tributarista, estos avisos pueden otorgar un plazo para regularizar la situación. La diferencia central es que el recordatorio no informa monto ni opera como notificación de multa ya determinada.

Composición/El Cronista

En la práctica, el contribuyente no debe ignorarlo: aunque el aviso sea preventivo, la falta de presentación ya fue detectada y puede derivar en una sanción formal.

Qué debe hacer el contribuyente cuando recibe cada tipo de comunicación de ARCA

Si recibe un recordatorio

Lo primero es verificar qué declaración jurada, régimen informativo u obligación formal figura como pendiente. Luego, presentar la obligación omitida o revisar si ya fue presentada y correctamente registrada.

También conviene ingresar al Sistema de Cuentas Tributarias con clave fiscal para controlar si el incumplimiento sigue abierto o si ya existe una multa liquidada.

Si recibe una intimación

Debe actuar dentro del plazo indicado en la comunicación. La intimación ya supone un avance del procedimiento y puede derivar en acciones posteriores si no se responde o regulariza.

Si recibe una multa notificada

Debe revisar el impuesto, período, importe, fecha de notificación y plazo disponible para pagar, pedir reducción o ejercer defensa . Si el contribuyente considera que la multa es improcedente, debe reunir documentación respaldatoria.

Multas de ARCA: qué beneficios o reducciones pueden existir

López Chiesa indica que, cuando la multa por falta de presentación ya fue notificada, puede reducirse al 50% si el contribuyente regulariza y paga dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.

Como ejemplo, el especialista señala que una multa de $440.000 para una empresa podría reducirse a $220.000 si se cumplen las condiciones. Este punto debe ser verificado contra la normativa aplicable al caso concreto antes de tomar una decisión, porque depende del tipo de infracción, el sujeto y el procedimiento.

La explicación de Fernando López Chiesa

La falta de presentación de declaraciones juradas y otros incumplimientos formales puede generar sanciones. ARCA puede intimar, iniciar sumarios y avanzar en procedimientos de cobro si el incumplimiento no se regulariza.

Para el especialista, la multa por falta de presentación se devenga desde el día siguiente al vencimiento, aunque el contribuyente todavía no haya recibido una notificación con monto.

También advierte que el recordatorio no debe confundirse con una multa ya notificada: es un aviso previo, sin importe, pero no elimina el riesgo sancionatorio.

Recomendaciones prácticas

El tributarista recomienda presentar de inmediato la declaración jurada omitida, consultar la cuenta tributaria, verificar si la multa ya fue liquidada y, si corresponde, solicitar la reducción dentro del plazo previsto.

Preguntas clave sobre notificaciones y multas de ARCA

¿Qué son las multas ARCA por falta de presentación?

Son sanciones por no cumplir en término con declaraciones juradas, regímenes informativos u otras obligaciones formales.

¿Un recordatorio por falta de presentación ARCA es una multa?

No necesariamente. Según el informe analizado, el recordatorio es un aviso sin monto de multa, aunque advierte que existe una obligación pendiente.

¿Cuándo llegan multas automáticas ARCA?

Pueden llegar cuando el organismo detecta la falta de presentación y liquida directamente la sanción con importe determinado.

¿Qué debe revisar el contribuyente al recibir una notificación ARCA?

Debe controlar impuesto, período, tipo de comunicación, monto, fecha de notificación, plazo para responder y estado de la cuenta tributaria.

¿Se puede reducir una multa por falta de presentación?

Según López Chiesa, puede existir una reducción del 50% si se regulariza y paga dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, cuando corresponda.

Tené en cuenta que las multas de ARCA por falta de presentación no deben analizarse solo por el título de la comunicación recibida.

Un recordatorio no es una multa notificada, pero tampoco debe ser ignorado. Una multa con importe, en cambio, exige revisar de inmediato plazos, posibilidades de reducción y defensas disponibles.