Los procesos de solicitud de devolución de percepciones, reintegros de saldos a favor o reclamos de créditos fiscales ingresaron en otra etapa de monitoreo por parte de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

Si bien las facultades de verificación son estructurales, la digitalización de las fiscalizaciones y los regímenes informativos en tiempo real llevaron a la presentación de extractos bancarios, el detalle analítico de transferencias y la justificación del origen de los fondos a convertirse en requerimientos para convalidar cualquier desembolso a favor del contribuyente

Qué está pidiendo ARCA ahora

ARCA modificó la dinámica de sus fiscalizaciones migrando hacia un modelo de inspección digital concomitante.

Cuando un contribuyente solicita la devolución de un saldo (por ejemplo, percepciones por consumo en moneda extranjera o saldos a favor de IVA), el sistema informático corre un algoritmo de consistencia patrimonial.

Si los movimientos bancarios detectados no guardan estricta correlación con los ingresos declarados en las categorías de Monotributo, Ganancias o relación de dependencia, el trámite se detiene y se emite un requerimiento formal en el Domicilio Fiscal Electrónico.

Qué documentación puede solicitar desde ARCA

El espectro de requerimientos abarca tanto la documentación financiera tradicional como los nuevos activos digitales:

Extractos bancarios y resúmenes de cuenta

Copias digitalizadas completas (no resúmenes parciales) de todas las cuentas corrientes, cajas de ahorro y cuentas especiales en el país y el exterior por los períodos observados.

Comprobantes de transferencias emitidas y recibidas

Identificación del ordenante y del beneficiario, incluyendo la Clave Virtual Uniforme (CVU) o CUIT de las contrapartes, especialmente en transacciones originadas en billeteras virtuales (Fintech).

Detalle analítico de movimientos

Planillas auxiliares donde el contribuyente debe asociar el ingreso de dinero a una causa jurídica (venta, préstamo, herencia, donación).

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Documentación de respaldo comercial

Facturas electrónicas de compra/venta, contratos de locación, escrituras de compraventa de inmuebles o boletos de operaciones cambiarias oficiales.

Por qué ARCA exige extractos, transferencias y origen de fondos

ARCA recibe de forma mensual y automática los datos del sistema financiero a través de regímenes como la Resolución General que obliga a los bancos y proveedores de servicios de pago (PSP) a informar saldos y movimientos que superen los umbrales mínimos establecidos.

Cuando el dinero que ingresó a las cuentas del contribuyente supera el límite de su facturación o su sueldo neto, ARCA aplica el criterio de la “ presunción de ingresos omitidos ” . Exigir el extracto y el origen de fondos es el mecanismo legal para que el propio contribuyente demuestre que ese flujo de dinero no corresponde a una actividad gravada oculta.

A quiénes alcanza

La medida no discrimina por tamaño fiscal. Afecta directamente a:

Trabajadores en relación de dependencia

Que solicitan reintegros de percepciones pero registran acreditaciones bancarias anexas no declaradas.

Monotributistas

Adheridos al régimen cuyos movimientos de cuentas de pago o cuentas bancarias tradicionales colisionan con los topes de su categoría de revista.

Autónomos y Pymes

Que mantienen saldos técnicos de IVA o saldos de libre disponibilidad y buscan su devolución o transferencia a terceros.

Qué pasa si no se presenta la información requerida

El incumplimiento de un requerimiento formal en los plazos dispuestos (que suelen oscilar en los 10 días hábiles administrativos, prorrogables por única vez ante solicitud justificada) acarrea consecuencias tipificadas en la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario:

Efectos del incumplimiento

Archivo del trámite

Se da por desistido el pedido de devolución, reintegro o repetición del saldo a favor.

Bloqueo de constancia de inscripción

Restricciones operativas en la web del organismo.

Multas por deberes formales

Sanciones automáticas reguladas por el artículo 39 de la Ley de Procedimiento.

Inicio de fiscalización presencial

El sistema deriva el caso a una inspección profunda sobre la totalidad de los impuestos del contribuyente.

Qué recomiendan los especialistas

Los asesores tributarios coinciden en que la prevención es la única herramienta eficaz ante la automatización del fisco. Las principales recomendaciones de estudios contables para el entorno actual son:

Conciliación mensual obligatoria

Ningún contribuyente debería solicitar una devolución sin antes cotejar lo que informaron sus bancos (disponible en la solapa “Nuestra Parte” de ARCA) con sus facturas emitidas y recibos de sueldo.

Separación estricta de cuentas

Evitar mezclar fondos de terceros, recaudaciones familiares o movimientos informales en las cuentas donde se ejerce la actividad económica principal.

Bancarización con causa

Cada transferencia recibida de montos significativos debe contar con un “contrato de mutuo” (préstamo) con fecha cierta o documentación que justifique que no es renta imponible.

Preguntas frecuentes sobre requerimientos de ARCA

¿Qué significa exactamente “justificar el origen de fondos” ante ARCA?

Significa demostrar mediante documentación de respaldo legal y contable que el dinero que ingresó a tus cuentas bancarias o billeteras virtuales proviene de una fuente lícita , declarada o no alcanzada por los impuestos tradicionales (como una herencia, un préstamo documentado, la venta de un bien registrable o tu salario).

¿Qué documentos son válidos para demostrar de dónde saqué el dinero?

Los documentos más habitualmente aceptados son: recibos de sueldo, constancias de pago de monotributo combinadas con tus facturas emitidas, escrituras públicas de venta de inmuebles, boletos de compraventa de vehículos (con la correspondiente denuncia de venta e inscripción), contratos de mutuo (préstamos) legalizados ante escribano, o declaratorias de herederos.

¿ARCA puede mirar los movimientos de mis billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá, etc.)?

Sí, las billeteras virtuales (Proveedores de Servicios de Pago - PSP) están sujetas a regímenes informativos idénticos a los de los bancos tradicionales. Informan saldos, ingresos y egresos mensuales de los usuarios cuando superan los mínimos regulados vigentes .

Recibí un requerimiento de ARCA en mi Domicilio Fiscal Electrónico, ¿cuántos días tengo para contestar?

Por lo general, los requerimientos formales de fiscalización otorgan un plazo de 10 días hábiles administrativos. Es fundamental responder dentro del término legal.

De lo contrario, se puede proceder al archivo del trámite de devolución o a la aplicación de sanciones por resistencia a la fiscalización.

Si muevo plata entre cuentas propias de diferentes bancos, ¿me pueden pedir justificación?

Los movimientos entre cuentas del mismo titular (mismo CUIT) no constituyen un ingreso nuevo ni omitido. Sin embargo, si el circuito original de los fondos no está claro, ARCA puede solicitar los extractos de ambas entidades para verificar que se trata de transferencias espejo y constatar cuál fue la vía de ingreso inicial de ese dinero al sistema financiero.