La devolución de la fianza del alquiler en España ya no admite ambigüedades ni demoras indefinidas. La ley fija un plazo concreto y activa una penalización automática si el propietario no cumple. Desde el momento en que el inquilino entrega las llaves, comienza a correr un reloj legal: el arrendador tiene 30 días para devolver el dinero. Superado ese límite, la cantidad retenida empieza a generar intereses sin necesidad de reclamaciones previas ni cláusulas específicas. Este mecanismo, regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos, convierte la devolución de la fianza del alquiler en un derecho claro y exigible, pensado para evitar retrasos y proteger el dinero del inquilino al finalizar el contrato. La legislación es clara y no deja margen a interpretaciones. El artículo 36.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece literalmente: Esto implica que el plazo de 30 días no es orientativo, sino un límite legal. A partir de ese momento, el importe comienza a generar intereses sin necesidad de que exista una cláusula específica en el contrato. En 2026, el interés legal del dinero se sitúa en el 3,25%, una cifra que funciona como penalización para aquellos propietarios que retrasan la devolución sin justificación. Aunque la ley protege al inquilino, también contempla situaciones en las que el propietario puede retener total o parcialmente la fianza. Esto ocurre cuando existen daños en la vivienda o pagos pendientes. En estos casos, el arrendador debe acreditar la retención mediante documentos como facturas, presupuestos o recibos. No basta con alegaciones verbales ni con valoraciones subjetivas sobre el estado del inmueble. Si no existe una justificación clara, el inquilino tiene derecho a reclamar la devolución íntegra del dinero junto con los intereses generados por el retraso. Cuando el plazo de 30 días se supera sin recibir el dinero, el inquilino puede iniciar una reclamación formal. El primer paso recomendado es enviar un burofax solicitando la devolución y mencionando el devengo de intereses. Esta vía suele ser efectiva, ya que deja constancia legal de la reclamación y advierte al propietario de posibles consecuencias judiciales. En muchos casos, este simple movimiento desbloquea la situación. Si el conflicto persiste, el siguiente paso es acudir a la vía judicial. En ese escenario, el arrendador no solo deberá devolver la fianza, sino también los intereses acumulados e incluso asumir costes adicionales. La devolución de la fianza del alquiler sigue siendo uno de los puntos más conflictivos entre propietarios e inquilinos en España. A pesar de la claridad de la ley, los retrasos continúan siendo frecuentes. La fianza, que normalmente equivale a una mensualidad, actúa como garantía durante el contrato. Sin embargo, su devolución en tiempo y forma no es una opción, sino una obligación legal. En este contexto, el marco normativo busca equilibrar la relación entre ambas partes y evitar que el inquilino pierda dinero de forma injustificada, reforzando así sus derechos al finalizar el alquiler.