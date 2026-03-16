Las transferencias de dinero en cuentas propias, ya sean bancarias o de billeteras virtuales, constan de un movimiento financiero frecuente con la digitalización de los pagos en los últimos años. En ese sentido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles son los montos por los que se puede solicitar información sobre movimientos entre cuentas propias. Para abril 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya estableció los límites por los cuales los bancos deben notificar al último día de mes los movimientos hechos por el contribuyente. La agencia recaudadora sólo solicitará información a los bancos y/o billeteras virtuales siempre que se superen los límites de montos de transferencias. Tal como indica la normativa vigente, las entidades financieras deberán informarle a ARCA los movimientos que superen los siguientes topes: Estos valores contemplan transferencias, acreditaciones, saldos y movimientos en billeteras virtuales. Tanto para personas físicas como personas jurídicas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero establece una serie de límites, los cuales en caso de superarse pueden hacer que el ente solicite información al respecto. Cuando los montos superan los límites fijados activa una instancia de fiscalización en la que ARCA solicita documentación para demostrar el origen de los fondos, ya que el sistema realiza los cruces de forma automática. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede pedir a los contribuyentes: Una vez que se realiza la presentación, el organismo llevará a cabo una revisión para determinar si existen irregularidades o evasión.