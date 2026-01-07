El presidente Javier Milei tiene pensado incluir a los Estados Unidos en su lista de viajes internacionales para los primeros meses de 2026. Según precisaron fuentes allegadas a los interlocutores con el país norteamericano a El Cronista, su próxima visita en agenda será para el Argentina Week que se desarrollará en Nueva York entre el 9 y el 11 de marzo .

Se trata de un evento que busca posicionar al país en búsqueda de inversores globales. “ Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre. MAGA” , celebró el primer mandatario vía X al darse a conocer la iniciativa del embajador argentino en EE.UU, Alec Oxenford, a fin de año.

La organización está siendo coordinara también en conjunto con el JP Morgan, Bank of America y Kaszek, entidades de interés del mercado internacional en sectores clave como minería, energía y tecnología. Se espera que Milei vaya acompañado, además, del ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.

Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta,… https://t.co/71qWkYU0qc — Javier Milei (@JMilei) November 21, 2025

Ante la consulta de este medio, las fuentes descartaron que por ahora se organice otro viaje al país norteamericano previo a este evento . El primer viaje internacional que realizará el Presidente será a Suiza, donde participará nuevamente del Foro Económico Mundial de Davos entre el lunes18 y el jueves 23 de enero.

Fuente: Bloomberg Hollie Adams

El asesor presidencial, Santiago Caputo, es quien está a cargo de escribir el discurso que dará el mandatario argentino en plena tensión mundial por la intervención militar del gobierno de Donald Trump en Venezuela. Mientras que la Argentina se posicionó ante la ONU y la OEA en alineamiento total con EE.UU, no se descarta por ahora que el propio Milei lleve ese planteo a Davos.

La última intención de que el Presidente argentino viaje al país norteamericano fue en el marco del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, pero Milei suspendió el viaje para no avalar al “Chiqui” Tapia y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también dio de baja su visita a la Casa Rosada pensada para diciembre.

En el medio, el Gobierno continúa con la negociación por el tan “inminente” acuerdo comercial con Estados Unidos. Las conversaciones se vieron inevitablemente suspendidas por la época festiva, según habían confesado a este diario, y ante la consulta reiterada este martes las fuentes aún no ven un nuevo horizonte para cerrar finalmente el pacto.

De conseguir cerrar las negociaciones, en la Casa Rosada creen que es probable que Milei organice un viaje exclusivo para firmar el acuerdo con el líder estadounidense, Donald Trump, pero dependerá de la directriz de la Casa Blanca. A su vez, también tienen la idea desde hace rato de coordinar una visita del presidente norteamericano a la Argentina , pero lo ven lejano.

En el interín, otra agenda que se interpone es la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que durante el mes de febrero realizará la segunda revisión de las metas del acuerdo con la Argentina, que ya de por sí deberá recortarse del 2,2% a 1,5% de superávit, como fijó el Gobierno en el Presupuesto 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo junto con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El año pasado, el Presidente aprovechó la asunción de Trump y el foro de Davos para viajar a EE.UU. y también reunirse con el FMI, pero por ahora descartan que así sea. De hecho, las reuniones técnicas están previstas para que sean en la Argentina .

En el caso de no serlo, quien seguramente esté presente en aquel encuentro y eventualmente viaje será Luis Caputo, quien esta semana afronta un pago clave para definir esa reunión.