El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,0% en febrero de 2026 respecto del mes anterior. La cifra es consecuencia de la suba de 1,3% en los “Productos nacionales” y la baja de 2,7% en los “Productos importados”. “La suba mensual del IPIM es la menor desde mayo de 2025, cuando el indicador había registrado una baja de 0,3%. Asimismo, se trata de la tercera vez desde junio de 2020 en que el IPIM muestra una variación mensual de 1% o menor”, destacó el ministro Luis Caputo, en un mensaje que fue republicado por el propio Javier Milei. Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 0,27%; “Alimentos y bebidas”, con 0,26%; “Productos agropecuarios”, con 0,24%; “Productos refinados del petróleo”, con 0,23%; y “Energía eléctrica”, con 0,12%. Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 0,7% en el mismo período, que se explica por la suba de 0,9% en los “Productos nacionales” y la baja de 2,6% en los “Productos importados”. Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 0,7% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 1,0% en los “Productos primarios” y de 0,6% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”. NOTICIA EN DESARROLLO.