El gobierno comenzó a realizar varios cambios para apurarlos estudios para desarrollar un puerto de aguas profundas en las costas del departamento de Rocha.

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, dejará su cargo para encabezar los estudios de viabilidad para desarrollar un puerto de aguas profundas en las costas del departamento de Rocha.

Su lugar quedará en manos de Gerardo Rey, ex director de UTE y ex inspector general del Trabajo, cargos que ocupó en las anteriores administraciones del Frente Amplio.

La idea del gobierno es que Genta se concentre en los planes de infraestructura que el Ejecutivo busca evaluar como parte de su estrategia de integración regional.

El proyecto quiere sondear la posibilidad de contar con una terminal con acceso directo al océano Atlántico, capaz de ofrecer nuevas alternativas para el transporte de mercaderías.

La tarea de Genta comprenderá evaluaciones técnicas, ambientales, de ingeniería y comerciales, cuyos resultados serán determinantes para establecer la viabilidad de construir un puerto de aguas profundas.

La idea de instalar un puerto de aguas profundas en Rocha fue evaluada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), pero no llegó a concretarse.

Durante esa administración, en 2013, se aprobó la Ley Nº 19.046, que declaró “habilitado un puerto de aguas profundas situado en las costas del océano Atlántico, en la 10ª Sección Catastral del departamento de Rocha”, en la denominada “Zona entre Cabos, cuyo frente marítimo comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco”.

Esa ley, de un único artículo, señalaba que las eventuales obras portuarias y de infraestructura a realizarse allí debían “contar previamente con todas las habilitaciones y autorizaciones que la normativa vigente exige, en especial las relativas al ordenamiento territorial y la protección del medio ambiente”.

El traslado de Genta coincide con la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de reanudar las conversaciones con Paraguay y Bolivia -que no tienen salida al mar directa- para bucear la posibilidad de ampliar las conexiones logísticas entre los tres países.

Pablo Genta ANP

Por esta razón, el proyecto de aguas profundas en el océano Atlántico es visto como una alternativa para canalizar cargas provenientes del interior de Sudamérica.

En el mes de octubre, Genta, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y la vicecanciller Valeria Csukasi junto con técnicos del gobierno uruguayo participaron de reuniones en Paraguay en las que se abordaron distintas iniciativas de cooperación logística, incluida la posibilidad de desarrollar un puerto oceánico.

Gerardo Rey a

El lugar de Genta será ocupado por Gerardo Rey, un dirigente con una larga trayectoria en la estructura política del oficialismo, quien hoy es responsable de la Comisión de Formación del Frente Amplio.

Durante los primeros gobiernos de la coalición de izquierda se desempeñó primero como director de UTE y luego como titular de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social.