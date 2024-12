¿La sesión que expulsó a Kueider fue inválida? Qué piensan los constitucionalistas

La expulsión del senador Edgardo Kueider provocó un nuevo cortocircuito en el seno del oficialismo, con acusaciones cruzadas entre Javier Milei y Victoria Villarruel sobre la validez de la sesión en la que se aprobó la remoción del legislador detenido en Paraguay por intento de contrabando.

Desde Italia, el Presidente dijo que se trató de una sesión "inválida" y apuntó contra su vice al afirmar que no debió haber estado ocupando la titularidad de la Cámara alta.

" En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del ejecutivo la vicepresidenta" , manifestó el Presidente en diálogo con radio El Observador.

Y agregó: "Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida".

En la entrevista, el mandatario habló de "asunción automática" y sostuvo que su compañera de fórmula fue notificada con 48 horas de anticipación sobre el viaje que lo mantendría fuera del país.

Incluso, agregó que la conferencia de prensa en la que el vocero Manuel Adorni informó su itinerario en Europa era suficiente para que Villarruel estuviera al tanto de la situación.

"Y no solo eso, el jueves que viajé, Adorni confirmó que yo estaba viajando a Italia a eso de las 12 o 12:30. Eso fue diseminado por todos los medios. Cuando yo termino de firmar, el escribano general de la Nación la llama a Villarruel y como no contestaba le escribieron a la secretaria y tampoco contestó", detalló.

Desde el entorno de Villarruel, quien desde hace varios meses ya no participa de las reuniones de Gabinete y no tiene incidencia en las decisiones de gobierno, dicen que el acta para oficializar el traspaso la firmó recién el jueves a las 19, una vez concluida la sesión.

"Hasta que no me traspasan el poder soy vicepresidente. Y eso se hace informándomelo el escribano de la Presidencia" , explicó la titular del Senado a un usuario de Instagram.

Los constitucionalistas indicaron que es a través de la firma del acta que el presidente puede asumir sus funciones, y no antes.

¿La sesión que expulsó a Kuider fue inválida? Qué piensan los constitucionalistas

En diálogo con El Cronista, el constitucionalista Eduardo Barcesat fue terminante al dar su opinión sobre lo sucedido en la Cámara alta: "Lo que dice el Presidente es totalmente falaz, ficcional y carente de entidad jurídica".

En esa línea, indicó que es a través de la firma del acta que el presidente puede asumir sus funciones, y no antes. "El juramento previo entra en vigencia a partir de la firma, que es cuando se esta en posesión del cargo y se puede ejercer cualquier acto", explicó.

"Esto rige tanto para el presidente electo como para los interinatos cuando se ausenta", advirtió Barcesat, quien sostuvo que, al momento de la sesión, Villarruel se encontraba cumpliendo las funciones propias de su cargo como vicepresidenta.

Además, explicó que la firma del acta no puede ser sustituida por ninguna otra forma de comunicación, ya sea un llamado por teléfono entre secretarias o el anuncio de un vocero en televisión pública.

"Nada sustituye un instrumento publico puesto como comisión de validez y fehaciencia del ejercicio de cargo. La Escribanía General de Gobierno está a disposición las 24 horas", sentenció el jurista.

La firma del acta no puede ser reemplazada por ninguna otra forma de comunicación, precisaron los especialistas.

Pensando en la postura que podrían llegar a adoptar Milei y su entorno, y en un eventual pedido formal para declarar nulo el tratamiento de la expulsión de Kueider, Barcesat dijo que "nadie puede poner las manos en el fuego por los jueces federales".

"Sin embargo, no creo que alguien se exponga a un pedido de remoción en el Consejo de la Magistratura por afirmar semejante disparate constitucional", insistió.

Otro de los abogados constitucionalistas que se manifestó al respecto fue Andrés Gil Domínguez, quien utilizó sus redes sociales para profundizar en el artículo 88 de la Constitución argentina, que establece que sucede en caso de acefalía temporal del Presidente o Presidenta debido a la ausencia por motivo de un viaje al exterior.

"En dicha situación debe existir un acta suscripta por el Escribano General de Gobierno que acredite formalmente el traspaso de mando del Presidente al Vicepresidente para que la aplicación de la acefalía se efectivice y este último ejerza el Poder Ejecutivo. Esto garantiza la continuidad institucional y deja constancia formal del cambio temporal de mando", explicó.

"Debe existir un acta suscripta por el escribano general de Gobierno que acredite formalmente el traspaso de mando del Presidente al Vicepresidente", aclararon.

Un vacío de poder por una situación constitucionalmente irregular

Con el Presidente afuera del país y sin una constancia formal del cambio temporal de mando, se produce un "vacío de poder" ocasionado por una situación constitucionalmente irregular.

"En una situación anómica, y en caso de ser necesaria la actuación del Poder Ejecutivo, podría derivar en una asunción automática por parte del vicepresidente o vicepresidenta", explicó Gil Domínguez, quien dijo que el libertario no debería haber salido del país sin la firma de traspaso correspondiente.

"Hasta tanto no se concrete dicho traspaso, el Presidente no estaría constitucionalmente habilitado para salir del país. El Poder Ejecutivo se ejerce y se traspasa temporalmente en derecho y no de hecho", argumentó

"Como no existió un traspaso formal de mando del Presidente Javier Milei -a pesar de iniciar un viaje al exterior a las 12 horas del 12 de diciembre de 2024-, la vicepresidenta Victoria Villarruel en ningún momento asumió formalmente el ejercicio del Poder Ejecutivo, y por ende, nunca estuvo en una situación de simultaneidad de cargos que hubiera generado la nulidad de la sesión del Senado que dispuso la expulsión de Edgardo Kueider", resaltó sobre el accionar de la vice.

El constitucionalista Felix Lonigro también apuntó al horario en el que se firmó el acta: "Me dijeron que el escribano llegó entre las 18:30 y las 19, con lo cual, si la sesión fue a las 16, Victoria Villarruel no estaba en ejercicio de la Presidencia de la Nación e hizo lo que le correspondía hacer. Si este tema de los horarios se confirma, no hay invalidez", resumió.

El pedido de nulidad de Kueider

Mientras tanto, el senador detenido en Asunción presentó en las últimas horas un amparo ante la Justicia para exigir su restitución como senador, señalando irregularidades por la función de Villarruel.

Para Barcesat, la presentación de Kueider es igual de "falaz" que las declaraciones de Milei. "Los que piensen que van a encontrar elementos de nulidad, ya pueden ir guardando sus papeles", aconsejó tanto al legislador acusado de querer ingresar con u$s 200.000 a Paraguay como al Presidente.

Gil Domínguez, en cambio, cree que Kueider, aún en el supuesto de considerar que la asunción del Poder Ejecutivo en caso de acefalía temporal del Presidente es automática y por ser el único afectado , "podría impugnar judicialmente la sesión", aunque para ello debería "demostrar el perjuicio directo e inmediato que esto le ocasiono, dado que no es viable la nulidad por la nulidad misma".