La tesis de Malamud: por qué cree que Milei busca demostrar que puede confrontar con Brasil sin pagar costos

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Lima para participar de la asunción de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú. La visita oficial incluirá una reunión bilateral con la mandataria electa, su presencia en la ceremonia de toma de mando y una distinción académica por parte de una universidad peruana.

El viaje forma parte de la gira regional que el jefe de Estado viene realizando para fortalecer los vínculos con gobiernos y dirigentes afines en América Latina. En los últimos días estuvo en Brasil y, tras su paso por Perú, también tiene previsto viajar a Colombia.

Milei se encuentra en medio de una gira presidencial para formar vínculos con los dirigentes de derecha de LATAM. Fuente: EFE Isaac Fontana

La agenda completa de Milei en Perú

Según informó Presidencia, este será el cronograma oficial del mandatario argentino:

Lunes 27 de julio

20:00 (Argentina): partida del vuelo rumbo a Lima.

Martes 28 de julio

13:00 (hora argentina / 11:00 en Perú): reunión bilateral con la presidenta electa Keiko Fujimori .

14:45 (hora argentina / 12:45 en Perú): participación en la ceremonia de juramentación y toma de mando de Fujimori, que se realizará en el Congreso peruano.

18:00 (hora argentina / 16:00 en Perú): ceremonia de entrega del Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres, donde Milei brindará un discurso de agradecimiento.

Qué hará Milei durante su visita a Lima

Antes del acto de traspaso de mando, el Presidente mantendrá un encuentro privado con Fujimori para abordar temas de la agenda bilateral entre ambos países. Luego asistirá a la ceremonia oficial en el Congreso peruano, donde la dirigente asumirá la Presidencia para el período 2026-2031.

Más tarde, Milei será distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres. Durante el acto, las autoridades de la institución le entregarán el reconocimiento y el mandatario pronunciará unas palabras ante los asistentes.

La gira regional de Milei

La escala en Perú llega después de la visita del Presidente a Brasil, donde participó de un acto en respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. La agenda internacional continuará el 7 de agosto, cuando Milei viaje a Bogotá para asistir a la asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una serie de viajes con los que el Gobierno busca profundizar su vínculo con administraciones y dirigentes de la derecha latinoamericana.