Vamos despidiendo el año 2026 y nos adentramos nuevamente en un año electoral. Seguramente será un año cargado de elecciones provinciales desdobladas, en las que cada una se disputa dentro de su propia lógica. Se multiplicarán los análisis y los intentos de nacionalizar cada uno de estos comicios, y conviene repetir como un mantra que “los resultados provinciales no representan el resultado nacional”. Del mismo modo, las elecciones legislativas no son un buen proxy para entender las ejecutivas.

Dicho esto, se pueden pensar algunos ejes estructurales para intentar no marearse.

No hay argentinos conformes

Abunda la disconformidad con la oferta política. El votante de LLA sigue confiando en el gobierno, pero le cuesta mucho llegar a fin de mes. El votante kirchnerista, que tuvo que votar a Daniel Scioli, a Alberto Fernández y a Sergio Massa, no termina de comprender la disputa entre Crisntina Kirchner y Axel Kicillof. Los que están fuera de la grieta siguen esperando al candidato que no termina de formarse.

Asimismo, se potencia una doble disconformidad: el Estado me abandonó, pero el privado me está matando. Marta, de 57 años, nos decía en un estudio cualitativo: “No quiero ir al hospital público porque no hay camas, pero la obra social me liquida”. ¿La consecuencia? Una sensación de mucha soledad y apatía.

Los ni-ni

Un año antes de las elecciones de 2023, nuestros números eran contundentes: existía alrededor de un 30% del electorado al que denominábamos “ni-ni” (“no me gusta Cristina Kirchner ni Mauricio Macri”). Era un tercio del electorado que se manifestaba por fuera de la grieta de ese entonces. Esto no garantizaba que Milei (en aquel tiempo un outsider con escaso recorrido político) pudiera capturar esa demanda, pero la pulsión por algo distinto existía. Sin embargo, cuando uno auscultaba a ese votante, encontraba mucho enojo: con el sistema, con las opciones existentes, con el manejo de la cuarentena. Un enojo generalizado.

Estamos a un año de las elecciones de 2027 y la porción del electorado que se percibe fuera de la grieta (en este caso, entre Milei y Cristina Kirchner) es similar. Pero esa similitud cuantitativa esconde claras diferencias cualitativas. Predomina el desinterés, el abatimiento, el desánimo. Los espacios electorales no compiten tanto contra otras alternativas como contra la apatía.

Reglas obligatorias, comportamiento optativo

A mi entender, una de las variables más relevantes para seguir el año que viene tiene que ver con la participación electoral. Buena parte de la ciudadanía decidió en 2023 dar un mensaje claro y elegir una opción por fuera del “sistema”. Y el sistema nos incluye a todos: empresarios, políticos, sindicalistas, analistas, periodistas, entre otros. No sería una locura pensar que el próximo mensaje hacia el sistema sea ignorarlo, no participar, correrse; sentir que la participación no vale la pena. Eso genera incentivos complejos a la hora de pensar una campaña o analizarla, pero, más grave aún, puede ser un enorme llamado de atención para nuestra democracia como un todo.

Nueva elección, nuevo mandato

El año 2023 se caracterizó por un grito ciudadano unánime: “¡Bajen la inflación!”. Cuatro años después, vamos camino a un grito casi tan aturdidor como ese, muy vinculado con el “¡No me alcanza la plata!”. Un nuevo mandato electoral, una nueva etapa fuertemente vinculada con la economía, pero no igual a la anterior. Y es aquí donde todas las alternativas electorales deben dar una milla extra.

Al peronismo, que aún no tiene un líder ni un candidato claro, no le alcanzará con representar el “No a Milei”. Si el PJ sigue siendo sinónimo de desorden, los votos por fuera de su núcleo duro difícilmente se acerquen. Si no logra unificar un discurso que pueda narrarse después de Milei (y no solo enfrente), tendrá serias dificultades para ganar una eventual segunda vuelta.

El gobierno se encuentra relativamente cómodo narrándose en la disputa contra la inflación, pero no es evidente que pueda representar el nuevo mandato que ya está entre todos nosotros. Lo que lo trajo hasta acá no necesariamente le alcanza para ganar en 2027.

Las incipientes terceras fuerzas parten de una situación de desventaja, pero con una pecera electoral potencial más que interesante. Su principal objetivo será adquirir la relevancia y la fuerza suficientes para ser percibidas como una respuesta a esta nueva demanda.

Nos acercamos entonces a una elección disputada, en la que parece difícil evitar una segunda vuelta en noviembre (como en 2015 y 2023). Las reglas todavía no están definidas: podríamos pasar de tres grandes fuerzas (como en 2015 o 2023) a cuatro o cinco (como en 2003). Pero con las reglas que sean, la lección de 2023 sigue en pie: no gana quien mejor explica lo que hizo, sino quien mejor entiende lo que la gente pide hoy. Y hoy la gente pide algo distinto de lo que pedía hace cuatro años.