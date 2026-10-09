El jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó ayer la ronda de reuniones con gobernadores en la Casa Rosada para reunir los votos de la reforma electoral, que plantea eliminar o suspender las PASO de cara a 2027, la cual buscan destrabar en el Senado para este mes de octubre. La tanda de bilaterales post-París fue anticipada por El Cronista la semana pasada y durará alrededor de dos semanas.

Ayer a las 18 llegó el turno del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y hoy pasará el de Corrientes, Juan Pablo Valdés. La cuenta es ajustada, pero después de la foto con los 13 mandatarios en el marco de la Argentina Week, en el Gobierno se mostraron más cerca de llegar a un acuerdo. “Estamos cerca, pero todavía no está cerrado”, reconocían esta semana desde la mesa política a El Cronista.

Los jefes provinciales son habitués del despacho de Interior, donde Santilli ya los recibió en reiteradas oportunidades por motivos de gestión. La última vez fue precisamente por el Presupuesto 2027, que ya comenzó a activarse en Diputados y comenzará su debate formal la semana que viene. Ahora, el objetivo es que se retomen las negociaciones por la reforma política, que no es ajena a los reclamos provinciales por recursos, obras e infraestructura.

Jaldo es uno de los gobernadores peronistas que mantiene un diálogo fluido con la administración libertaria, pero no formó parte de la comitiva de la Argentina Week en Francia y fue de los más firmes contra la eliminación de las PASO . “Estamos en contra de sacar las PASO”, dijo en julio al ratificar la posición de su bloque Independencia en Diputados, y a comienzos de septiembre volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada en sintonía con el PJ.

Su postura, sin embargo, no es cerrada a otras alternativas, como las que bajara el oficialismo con la suspensión o la voluntariedad.

El gobernador Osvaldo Jaldo con Diego Santilli y Lule Menem

Tucumán tiene dos senadoras y la provincia renueva en 2027 sus tres bancas en la Cámara alta , lo que pone las reglas de la competencia en el centro de su interés junto con la gobernación. La secretaria general, Karina Milei, todavía no definió qué tipo de acuerdo político entablará con Jaldo. Allí, el líder de peso libertario es el exministro de Interior, Lisandro Catalán, quien apuesta a ser un rival competitivo para el PJ y mantiene posturas de constante confrontación con Jaldo, pese a su buena sintonía con el Gobierno Nacional.

En ese sentido, en LLA saben que habrá casos en los que no irán a por todo para ganarles en sus provincias, a cambio del respaldo a la reelección del Presidente. Pero el oficialismo todavía debe terminar de definir en qué distritos competirá fuerte y cuáles no, y ese mapa abierto es el telón de fondo de las conversaciones.

El año pasado la línea fue competir en todos los lugares posibles y el giro ahora tiene como prioridad la reelección de Milei: “Ahora vamos a negociar con el ancho de espada” , decían fuentes del armado. Por caso, fuentes del oficialismo no descartaron que la propia Karina se sume a las bilaterales de Santilli para específicamente cerrar los acuerdos electorales.

Por otro lado, Valdés es referente del radicalismo que el año pasado compitió, fue uno de los únicos que le ganó a La Libertad Avanza en Corrientes , y hoy es uno de los gobernadores que defendió en público eliminar las primarias. “Nosotros siempre estuvimos en contra de las PASO y vamos a seguir estando en contra”, afirmó en agosto. A comienzos de septiembre agregó que su espacio está a favor de la eliminación porque se trata de “una elección que está de más”, y anticipó que su provincia separará las elecciones de las nacionales en 2027: “Seguramente vamos a desdoblar”.

Jefatura de Gabinete

Valdés viajó a París con la comitiva presidencial, junto con otros gobernadores radicales como el de Jujuy, Carlos Sadir, el de Chaco, Leandro Zdero, y el de Mendoza, Alfredo Cornejo. En el Senado, además, el presidente del bloque radical es un correntino, Eduardo Vischi, que presentó una alternativa distinta: mantener las PASO pero hacerlas optativas. El bloque radical reúne 11 votos en el Senado y Corrientes renueva en 2027 sus tres bancas en esa cámara.

“El problema que tienen en la UCR es que ni ellos se ponen de acuerdo”, analizaban fuentes parlamentarias del oficialismo que hace meses intentan determinar qué esquema cerrar con los aliados. Puntualmente Cornejo fue quien puso sobre la mesa el formato de “listas de adhesión” tipo colectoras/lemas que, finalmente, quedó en la nada. La cita a los radicales en Rosada puede esperarse como prioritaria, para cerrar en ese sentido.

En paralelo, a las 16 Karina Milei, Santilli, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sumaron otra foto con un mandatario aliado: el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , con quien participarán en el Ministerio de Seguridad de la presentación del Plan Ley y Orden. La iniciativa consiste en el traslado de la cárcel de Villa Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

Estas bilaterales tienen como antesala también otras fotos de alto voltaje político que el Gobierno Nacional consiguió esta semana: el martes, Karina Milei y Santilli viajaron al Salar del Hombre Muerto para participar, junto con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil, de la puesta en marcha de la Planta II del proyecto Sal de Oro, de la surcoreana POSCO.

La planta tiene capacidad para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio y su segunda etapa ingresó este año al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Salió todo excelente”, destacaron en el Gobierno, y agregaron que la foto fue un “mensaje de gestión y también político”, sostuvieron desde Casa Rosada.