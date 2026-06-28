En esta noticia Diego Santilli: el apuntado para reemplazar a Adorni

Tras la designación de Diego Santilli como reemplazante de Manuel Adorni frente a la jefatura de Gabinete de Ministros, el presidente Javier Milei se refirió a los movimientos dentro de su Gobierno.

“¿La Justicia ya se expidió al respecto?“, se preguntó Milei a la hora de abogar por la buena imagen de su exjefe de Gabinete. En ese mismo sentido, el Presidente apuntó: “Adorni es una persona honesta. Manuel decide dar un paso al costado para no poner en riesgo a su familia. Condenar a un inocente es injusto. Además, tuvo la grandeza de correrse y enfrentar a la justicia sin problemas, no como otros casos en los que se han mantenido en el cargo. Ni hablar durante el kirchnerismo”.

Diego Santilli: el apuntado para reemplazar a Adorni

Sobre el más flamante movimiento de su gabinete, Javier Milei se refirió a la llegada del “Colo” Santilli: “Vamos a fusionar el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete”. En ese mismo sentido, destacó el “músculo político” del funcionario y confió los pormenores de su designación, aseverando que copiaron el mismo accionar con el que en el pasado eligieron a Guillermo Francos.

“Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Gran parte del trabajo tiene que ver con la relación con los gobernadores. Eso requiere de músculo político. Desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador, que conoce el oficio. Yo creo que va a ser una forma de darle aire a todo lo que debemos hacer”, esgrimió el mandatario.

Asimismo, expresó: “Lo que nosotros notamos con mi hermana es un deterioro anímico de Manuel. Teníamos que tener una solución por si él en algún momento decidía no seguir. No podemos estar librados al azar”, precisó el Presidente. “En esa circunstancia, nosotros estábamos trabajando en tres alternativas. De esas tres, nos pareció que la más indicada para resolver esta situación era Diego Santilli. Teníamos la experiencia de lo bien que funcionó con Francos. Es el mismo criterio decisorio”, explicitó.

Con respecto al pronunciamiento del expresidente Mauricio Macri y otros referentes políticos, quienes celebraron la decisión del Ejecutivo, el líder de La Libertad Avanza destacó: “Me parecen interesantes las respuestas del arco político sobre la llegada de Diego. Nosotros teníamos claro que para esta situación debíamos volver al formato anterior de unir al Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete. En ese sentido, el trabajo que hizo Diego desde la cartera del Interior fue extraordinario. Facilitó mucho las cosas en el Congreso”.

Por último, ante la consulta de si el Gobierno está preparado en un futuro para enfrentar otro posible “caso Adorni” o “caso Espert”, Milei sentenció: “Del otro lado está el mal. Pueden hacer cualquier tipo de atrocidad. El tema es si uno lo compra o no. Algunos de estos casos se dieron tres semanas antes de una elección. La mugre vende. Nosotros confiamos en que soy el primer político en la historia argentina que cumplió lo que prometió”.