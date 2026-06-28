Cuatro jefes de Gabinete en dos años y medio: el cargo más cambiante de la era Milei

Tras la salida de Manuel Adorni, el gobierno nacional designó a Diego “el Colo” Santilli como nuevo jefe de Gabinete. El ahora exministro del Interior, originario del PRO, consolidó así su posición dentro del armado libertario y mira con ansias la provincia de Buenos Aires. Su habilidad para negociar con los gobernadores y su experiencia .

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran gabinete encabezado por el Presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, anunció a través de sus redes sociales el flamante sucesor de Adorni.

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

Luego de sobrevivir una semana más a la interpelación de Adorni en las dos Cámaras del Congreso, el viernes empezó a correr el rumor de que el ahora exjefe de ministros tenía las horas contadas.

En este sentido, el Gabinete esperó a que el presidente Javier Milei volviera al país desde Estados Unidos y también puntualmente al partido de la Selección Argentina.

Así, a las 19 horas del sábado, Manuel Adorni comunicó su salida del gabinete libertario. La decisión de su reemplazo ya estaba avanzada y hoy se anunció que Diego Santilli sería su reemplazo.

De acuerdo a lo previsto, mañana iniciaría la transición y el martes se espera la jura formal.

Más movimientos en el Gabinete: cómo queda armada La Libertad Avanza

Asimismo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, fue designado como vicejefe de Gabinete, en una fusión de tareas similar a la que ya hubo durante la era Francos.

Santilli y Devitt trabajaron juntos, tras bambalinas en el Congreso, para evitar que el ahora exjefe de Gabinete sufra una moción de censura.

El Colo habría aceptado la designación este viernes, aunque la oferta estuvo en la mesa durante la semana.

Es un nombre que los aliados del gobierno conocen muy bien, y con el que trabajan de forma aceitada, incluso aquellos que presionaron por la moción de censura en público, pero colaboraron para evitar apretar el gatillo legislativo.

No hay que olvidar que de no retirar a Adorni, este próximo miércoles iba a ser convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales en ambas Cámaras para dictaminar los proyectos contra Adorni, y según pudo saber El Cronista, los números estaban.

Reuters

Tanto Santilli como Devitt se ganaron la confianza de la hermana presidencial, Karina Milei. Quién tendría la decisión final sobre el gabinete libertario.

Según fuentes del gobierno libertario, tal como ocurrió con la salida de José Luis Espert, Milei cree en la “inocencia” de su jefe de Gabinete, pero la necesidad de “relanzar” la gestión forzó los movimientos en el Gabinete.

La trayectoria de Santilli

Santilli es contador público y dirigente político con trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso y la provincia de Buenos Aires.

El Colo paso por la vicejefatura porteña y por Seguridad, lo vinculó con la gestión ejecutiva de Horacio Rodríguez Larreta.

Su carrera pública comenzó con cargos de gestión porteña, a lo que le siguieron roles legislativos nacionales y candidaturas provinciales.

En 2021 encabezó la lista del PRO en la provincia de Buenos Aires y venció a Axel Kicillof en su distrito. Esto lo sacó del distrito porteño y lo proyectó en el principal padrón electoral del país.

El Colo llegó al PRO desde el peronismo y en el 2025 saltó la boleta violeta como cabeza de lista. De esta manera consolidó un triple pasaje político en treinta años.

La relación con el PRO y sus aspiraciones

Entre los nombres que se barajaron esta semana estuvieron nombres como el de Pablo Quirno, sin embargo, la llegada de Santilli con los gobernadores y sus lazos políticos por haber ganado dos veces con el PRO la provincia de Buenos Aires habría definido su llegada.

“El colo” es un camaleón político, no sólo se lleva bien con Karina Milei sino con el sector de Santiago Caputo. Asimismo, el flamante jefe de Gabinete mantiene con Cristian Ritondo al sector del PRO que quiere una alianza en la provincia de Buenos Aires.

Hoy, en el PRO está la línea Ritondo y por otro la línea más dura que responde al expresidente Mauricio Macri que coquetea con la posibilidad de romper la dependencia servicial que hasta ahora llevan.