El presidente Javier Milei se ubica en el cuarto puesto entre los líderes políticos con mayor aprobación a nivel mundial, según datos recopilados por una importante consultora internacional en febrero de 2026. Con un 58% de imagen positiva, el mandatario argentino se mantiene muy cerca del segundo y tercer puesto, pero todavía lejos del primer lugar. Los datos sobre la popularidad de los líderes mundiales provienen del Global Leader Approval Rating Tracker hecho entre el 2 y el 8 de febrero, un ranking elaborado todos los meses por la consultora estadounidense Morning Consult. Los estudios abarcan más de 40 países y son utilizados por medios de referencia, así como por organismos gubernamentales y empresas multinacionales. En febrero, el líder libertario obtuvo un 58% de aprobación y un 38% de desaprobación (sólo un 4% se mostró indeciso, sin una opinión). Con estos números, Milei se ubicó en el cuarto lugar del ranking global y descendió una posición respecto a enero, cuando consiguió el tercer puesto con un 60% de aprobación. En el primer lugar quedó Narendra Modi, primer ministro de la India, con un 67% de aprobación. El segundo y tercer lugar está peleado entre Andrej Babiš, primer ministro de la República Checa, y Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, ambos con un 59% de aprobación. Javier Milei es, a la vez, el dirigente político mejor posicionado de América. En el ranking aparece recién en el octavo puesto Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con un 46%, y en el décimo lugar el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con un 41% Fuera del Top 10, el presidente estadounidense Donald Trump figura en el puesto 11 con un 40% de aprobación. Javier Milei continúa liderando la tabla de imagen positiva en Argentina, según las principales consultoras. El Presidente ostenta una imagen positiva del 43% de acuerdo con el último relevamiento conjunto de AtlasIntel y Bloomberg. Este número, si bien muestra un desgaste respecto al inicio de su mandato, lo mantiene como el dirigente con mayor respaldo individual del país. En segundo lugar aparece un empate técnico que revive la polarización extrema: Patricia Bullrich y Axel Kicillof comparten el escalón, ambos con un 38% de imagen positiva. Son las dos caras de una moneda que divide al electorado entre la “mano dura” oficialista y la resistencia peronista. Al hilar fino en los números de la ministra de Seguridad, se enciende una luz de alerta para el Gobierno. Porque si bien retiene un núcleo duro importante, su imagen positiva cayó cuatro puntos respecto a noviembre (42%), mientras que su negativa ascendió al 56%. Hoy, Bullrich tiene un techo de rechazo más alto que el propio gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Por el lado de Kicillof, los números lo consolidan como la figura opositora mejor posicionada, superando a su jefa política. Aunque su rechazo es alto (53%), es idéntico al de Milei y menor al de Bullrich, Macri o Cristina Kirchner. Esto lo ubica como el rival natural en la construcción de una alternativa, logrando perforar el techo que limita a otros dirigentes del PJ. Un escalón más abajo aparece Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta mantiene una fidelidad de hierro con un 34% de valoración positiva, pero su imagen negativa del 60% sigue siendo un ancla difícil de levantar para cualquier proyección electoral que busque captar al votante de centro o desencantado.