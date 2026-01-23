Cuando aún los fantasmas generados por la secta La Orden de la Luz no se apagaron en el senado bonaerense, en donde dos empleados de planta desde 2012, acercados hasta ahí por Giselle Fernández, la hermana de la ex presidenta Cristina Kirchner, están detenidos y procesados por delitos de abuso sexual, violación y privación de la libertad paralizó a la legislatura, otra guerra se abrió en el territorio dominado por Fuerza Patria.

El peronismo kirchnerista está viviendo su desintegración diariamente. La guerra desatada entre dos intendentes del mismo espacio político, que enfrenta a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, con su par de General Rodríguez, Mauro García, demuestra que ya no se respetan ninguno de los viejos dogmas dictados por Juan Domingo Perón.

Ni la Lealtad ni la Unidad ni que “para un compañero no hay nada mejor que otro compañero” corren más. El bochorno que se vive en el oeste del Gran Buenos Aires incluye, además, espectaculares persecuciones de vehículos por las rutas limítrofes entre ambos distritos, secuestros de vehículos y utilización de fondos públicos de un municipio, en este caso Moreno, en otra localidad, General Rodríguez.

María Benitez es la secretaria de Obras Públicas y cuñada de Fernández. Ella quiere ser intendenta de General Rodríguez y para eso inició una furiosa campaña en la que utiliza elementos del área que conduce en Moreno. En la zona de la frontera de ambas comunas, ella fue con máquinas y demás elementos que pagan los vecinos morenenses para reparar calles de la comuna que pretende conducir.

La última gran discusión entre dos jefes comunales del mismo espacio había sido la que enfrentó, en la zona sur, al de Avellaneda, Jorge Ferraresi, con su par de Quilmes, Mayra Mendoza. Primero fue por las diferencias nítidas entre la situación en la que viven los vecinos de uno y otro lugar en el límite de Barrio Jardín, donde una vivienda, a la mitad de la calle, divide un distrito del otro.

Más tarde se sumó a defender a Mendoza su par de Lanús, también como ella, integrante de La Cámpora, Julián Alvarez. Pero en esa nueva oportunidad la discusión ya era por plata. Le reclamaban a Ferraresi que comparta la recaudación que la Provincia le da por la ubicación del polo petroquímico de Dock Sud.

El enfrentamiento entre Fernández y García tiene como precedente su división política del Movimiento Evita. Él terminó su relación con Emilio Pérsico y se abrazó a Máximo Kirchner, hoy enfrentado con esa agrupación. Es que las relaciones entre Fernández y La Cámpora se quebraron luego del último cierre de listas, donde no hubo un cargo para quienes pretendían ingresar como senadores provinciales o diputado nacional.

Si bien el hecho está siendo investigado como “lesiones leves y “desobediencia”, la trama es mucho peor. No sólo porque la gente de Moreno retiró sus pertenencias de un corralón sin tener ninguna autorización y bajo el uso de la fuerza sino que en la persecución hubo choques y pusieron en riesgo a terceros que transitaban por ahí.

Para el fiscal General de Moreno – General Rodíguez, Lucas Oyanarte, esto es un verdadero dolor de cabeza. Dos intendentes que tienen intereses en su accionar diario peleándose entre sí… Hasta ahora nadie quiere brindar ninguna información, cuando lo más grave, que merece una denuncia oficial, es la utilización de fondos públicos municipales de Moreno en otro municipio.

Escaramuzas en la previa de la batalla final

Esta guerra aparece en medio de la otra discusión mayor. Quién conducirá el peronismo kirchnerista de ahora en más. Axel Kicillof está mandando a armar listas propias en los 135 municipios al igual que lo hizo en la previa de la elección del 2025, cuando gracias a un corte de luz realizado en una zona determinada de La Plata, se frenó la carga de las nóminas de candidatos.

Pero como el PJ lo maneja Máximo Kichner, el problema está en el padrón a utilizar. Las impugnaciones sobre los afiliados autorizados para ir a votar brotan en cada localidad y es imposible saber con qué listado votarán, si llega a haber elección. Todo indica que los aprontes son para lograr un mejor marco de negociación en una lista de unidad.

Donde esto no pasaría es en Tres de Febrero. Ahí todos los peronistas se sienten con el bastón de mando ya que, si no salen las reelecciones, Diego Valenzuela, quien aún no asumió en ningún lado, a pesar de las promesas que recibió, deberá elegir un sucesor que no tendrá su impronta ni carisma. Por eso el que más rápido parece haber levantado la mano es Sergio Palazzo, quien pretende que un ex presidente del comité radical local, sea su candidato. Nélson Romero, amigo de Leandro Santoro y viejo conocido de la familia Moreau, ya está anotado para esa pelea.

Otros territorios donde se advierte que habrá pelea interna es en General San Martín, Tigre, San Miguel, Avellaneda, Quilmes y Lanús, entre otros distritos. Pero como dijo Perón alguna vez, “cuando los compañeros se pelean son como los gatos… porque se están reproduciendo”.

Un grito solitario en medio del silencio libertario

En otra localidad del oeste, Ituzaingó, el que puso el grito en el cielo fue el libertario y coordinador local, Hugo Equiza. El empresario, quien se metió en la política de la mano de una motosierra que le regaló a Javier Milei cuando visitó su distrito hace más de tres años, gritó en un ámbito donde la mayoría de sus aliados prefieren callarse por miedo a ser reprimido posteriormente. El castigo, en La Libertad Avanza, suele ser el destierro.

Pero Equiza dio en el centro del debate que aún subsiste en el oficialismo nacional. La complicidad expuesta entre muchos libertarios de primer nivel (algunos ven en eso el viejo acompañamiento de Sergio Massa o el actual pacto con los resabios del cristinismo K) con el kirchnerismo. Y la bronca la provocó porque el antiguo director del hospital de PAMI de Ituzaingó, Santiago Cerneaz, fue sacado del lugar y pusieron en la dirección a un kircrhnerista, Cristian Varela, “recomendado” por el ex número dos del PAMI Martín Rodríguez.

Rodríguez es uno de los más fieles y cercanos dirigentes territoriales de Máximo Kirchner y Facundo Tignanelli. “En este espacio, parece, premian más a los mercenarios que a la propia tropa”, se leyó en un chat que agrupa a varios dirigentes territoriales y que suele convocar a Sebastián Pareja para su contención.