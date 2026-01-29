La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, una definición clave sobre su futuro político de cara a las elecciones 2027.

Fue en el marco de la entrevista exclusiva que brindó a El Cronista Stream, donde en diálogo con Mariana Brey repasó el profundo vínculo que mantiene con el presidente Javier Milei, de quien destacó “pondera a su equipo, es amable y totalmente agradecido”.

Durante la charla, de tono intimista, Bullrich recordó “empezamos a hablar con Javier antes de la campaña, cuando los dos estábamos por ser candidatos. Él me ofreció hacer una interna, que me fuera de Juntos por el Cambio. Pero estaba decidida a ir como candidata y ganarle a Horacio Rodríguez Larreta, me tenía la confianza total. Siempre decimos que cometimos el error de tener ciertas agarradas, no teníamos por qué pelearnos".

Y reveló que, tras perder en primera vuelta, “me quedé toda esa noche leyendo mi tesis doctoral sobre la recurrencia de los partidos corporativos en la Argentina, ergo Massa y la casta de la que habla Javier. Por eso, a la mañana siguiente ya tenía totalmente decidido que había que apoyar a Milei. Así se lo comuniqué y a partir de ahí retomamos la relación que habíamos interrumpido antes de la campaña. Hicimos tábula rasa, como él dice”.

Consultada sobre su proyección para las elecciones 2027, sea como vicepresidenta o jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich fue tajante: “Tengo una premisa: cuando uno está en un lugar, tiene que concentrarse donde está y no pensar qué próximo paso va a dar porque sino va a hacer mal lo que está haciendo. Ahora tengo la responsabilidad, como senadora, de sacar leyes que le van a hacer bien a la Argentina, que la van a hacer crecer y ser grande otra vez. No puedo hoy pensar un próximo paso porque eso desconcentra”.

Sin embargo, anticipó que “cuál será mi decisión para 2027 es una pregunta que voy a contestar en un año y medio. Lo que el Presidente me pida, por supuesto lo voy a hacer porque va a ser para ayudar”.

Y respecto de su legado, expresó que le gustaría ser recordada como “una luchadora, una persona que se jugó, que todo lo hizo poniendo fuerza, coraje, decisión y convicción”.