El Gobierno anuló los aumentos de sueldo del Ejecutivo que generaron polémica: los detalles del decreto

Tras la polémica en torno a los aumentos de los sueldos, de hasta un 48%, que habían entrado en vigor para el presidente, la vicepresidenta y el gabinete de ministros, Javier Milei hizo oficial la derogación del incremento en cuestión y retrotrajo los haberes de los funcionarios mencionados a los valores de diciembre.

La decisión se publicó este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 235/2024.

La norma, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del propio Javier Milei, dispone "fijar las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo, incluidas las comprendidas en el Decreto Nº 838/94 y sus modificatorios, en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07, y de los funcionarios con rango y jerarquía equivalente, conforme los montos vigentes al 31 de diciembre de 2023.

Además, el artículo 4° establece que "las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo nacional, incluidas las comprendidas en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorios, en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07, y de los funcionarios con rango y jerarquía equivalente, no podrán ser establecidas en el marco de la homologación de las Actas Acuerdo que se celebren conforme la negociación colectiva de trabajo para la Administración Pública Nacional".

Polémica y cruces en redes entre Milei y Cristina Kirchner

El mencionado artículo 4° corrige lo que el Presidente le endilgó a Cristina Kirchner en un duro cruce que tuvieron en la la red social X al desanclar las remuneraciones del elenco gubernamental de la serie de decretos que las ataban a la paritaria de los estatales.

"Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno", había argumentado Milei para explicar el aumento en su sueldo.

Previamente en la red social X, la diputada kirchnerista Victoria Tolosa Paz había compartido el sábado una resolución del Gobierno en donde se le otorgaba un aumento de casi el 48% a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Esto fue repudiado en redes sociales en el marco del fuerte ajuste de salarios y elevada inflación de los primeros meses del año.

Milei y Cristina Kirchner protagonizaron un duro cruce en redes sociales.

Milei salió a aclarar que no estaba al tanto del aumento y que no iba en sintonía con las intenciones del oficialismo. Dijo que lo iba a derogar y explicó que el aumento fue como resultado de un decreto firmado por Cristina Kirchner en 2010, que por orden ascendente debía correr una diferencia escalonada entre los diferentes cargos de la administración del Poder Ejecutivo. "Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos", afirmó el mandatario.

Al cabo de unas horas, la expresidenta le salió al cruce. "Más casta y menos original no se consigue", apuntó y exclamó: "Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48%".

Además, envió una ácida respuesta: "¿Y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue".