El Gobierno admitió que fue "un error" el aumento de sueldos para el Ejecutivo

El ministro del Interior, Guillermo Francos, admitió que fue " un error " el aumento de sueldos de un 48% para el Poder Ejecutivo. Además, destacó la decisión del presidente Javier Milei de dar marcha atrás con el decreto que fue firmado por varios funcionarios del Gobierno.

" Claramente hubo un error porque nadie tuvo en cuenta esos decretos ", aseguró este domingo, en una entrevista con Radio Rivadavia, e insistió en desligar de la responsabilidad al mandatario al destacar que " no hubo intención " de aprobar el incremento.

En este sentido, Francos consideró que la denuncia " no tiene pies ni cabeza ". " Es un error material de alguien que no ha percibido que esto alcanzaba también funcionarios de alto nivel y el Presidente había dicho que esos funcionarios no iban a tener ", agregó.

La polémica surgió tras la difusión del Decreto 206/2024 del 28 de febrero, el cual fue firmado por el propio Milei, su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, entre otros representantes del Gobierno.



Allí, se estableció un incremento salarial de casi el 50% en los sueldos del presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios de la administración púbica.

Milei responsabilizó a Cristina Kirchner del aumento.

Luego de que se diera a conocer el aumento, el presidente lanzó un comunicado a través de redes sociales donde confirmó la derogación de la normativa y aprovechó para responsabilizar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El cruce de Javier Milei con Cristina Kirchner por redes



El encargado de la cartera del interior continuó la línea de Milei de apuntar contra la expresidenta. " Le dijo: '¿Oiga ex presidenta, usted que está hablando de los salarios de los jubilados y que se los ajustamos, ¿no le parecería bien ajustarse su salario, su pensión y jubilación de 14 millones que cobra las dos?'" , celebró.

En este marco, consideró que en términos jurídicos " es imposible " que el presidente cumpla con su amenaza, pero sostuvo que " la indignación es generalizada de una persona que no lo necesita, que esté percibiendo una jubilación de este tipo".

Vale destacar que las dos veces presidenta salió al cruce luego de que el Gobierno la responsabilizará por el decreto.