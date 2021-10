Miguel Schiariti: "Si le llega a la gente el 'plan platita' se viene un aumento del precio de la carne"

El presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti, no disfraza sus opiniones. En un diálogo mano a mano con El Cronista cuestionó la intervención en el mercado de carne y calificó de "sarasa" al Plan Ganadero que prepara el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, dirigido por Julián Domínguez.

Sobre el congelamiento de 1432 precios que lanzó Roberto Feletti, secretario de Comercio, opinó que es una "payasada" que va a durar hasta las elecciones cuando "el Gobierno va a recibir un cachetazo".

Por otro lado, considera que si antes de fin de año la inyección de pesos que está realizando el Gobierno, llega al bolsillo, habrá un aumento generalizado en la carne bovina.

- ¿En qué situación se encuentra hoy el mercado de carne con respecto a las exportaciones?

- En septiembre crecieron un 16% , lo que se explica por la represión previa. Desde julio la restricción para exportar fue muy fuerte. La supuesta eliminación del cepo como dice el Ministro de Agricultura, no es cierta . Lo que hubo fue una flexibilización de las restricciones a la exportación y eso hizo que aumenten las ventas al exterior a China respecto de un mes que venían muy bajas. Sobre los otros mercados, afortunadamente en Europa, Israel y Estados Unidos hubo apertura porque se puso laxa la cuarentena y eso que aumentara la demanda y los precios . Por esta razón, también las exportaciones aumentaron significativamente. Hubo aumentos de precios de casi un 22%, lo que genera un mayor alivio. Además, presionó la salida de Brasil del mercado tanto Chino como de los otros mercados.

- Esta suba de precios internacionales, ¿va a impactar en el mercado interno?

- Por ahora no impactó, los precios en el mercado interno se mantuvieron. Sí se espera que haya aumentos localmente en los próximos meses , que hasta ahora no se dio precisamente porque el poder adquisitivo está cada día más depreciado. La semana que viene, por ejemplo, en el mercado de Liniers los precios van a retrotraerse porque estamos a fin de mes y no hay ninguna posibilidad de que aumente la demanda, todo lo contrario. Había subido para el Día de la Madre y después la demanda quedó planchada.

- ¿Cuándo llegarán estos aumentos? ¿Para noviembre y diciembre?

- Si le llega a la gente el "plan platita" se viene un aumento del precio de la carne. Si efectivamente se siente en el bolsillo, van a pasar dos cosas. Por un lado, va a aumentar la demanda. Por otro lado, la oferta de hacienda para el mercado interno cada vez es menor. Esta caída de la oferta de animales livianos para consumo, más el aumento de la demanda va a ser el cocktail explosivo para que se generen subas importantes , por encima de los $205 o $210 que se está vendiendo hoy la hacienda, se venderá a $230 o $240. Esto es lo que vemos ahora, después va a ser la demanda la que va a convalidar o no los precios.

- Teniendo en cuenta el congelamiento que intenta aplicar el Gobierno, si aumenta el precio de la carne en los próximos meses, ¿hay margen para alguna regulación?

- El Gobierno puede intentar intervenir, pero no va a lograr bajar el precio de la carne . Hay que tener en cuenta que en los supermercados se vende entre el 20 y 22% de la carne que se consume en el país. En carnicerías no van a poder canalizar un congelamiento, y la verdad me parece que toda esta payasada que está haciendo el Gobierno de controles de precios o inspecciones con militantes va a ser hasta el 14 de noviembre. Después del cachetazo que van a recibir se les va a pasar.

- ¿El plan Ganadero que prepara Agricultura va a lograr un aumento significativo de la producción?

- Es sarasa . Domínguez ya nos tuvo un año y medio cuando fue Ministro entre 2009 y 2011 hablando del Plan Estratégico Alimentario y no hizo nada. No puso un sólo centavo. Domínguez es un gran sanatero. Dice que va a hacer y no hace.

- Para usted, ¿Cómo debería ser ese el Plan Ganadero?

- Lo primero que tienen que hacer es dejar al sector libre. Lo segundo, es sacar una normativa para aumentar el peso de faena. Hace 15 días Domínguez habló de esto, pero no sacó una normativa. No se debería poder faenar animales de menos de 350 kilos. Hoy, ese límite es de 300 para los machos y 270 kilos para las hembras.