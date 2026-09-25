El cierre de listas de este viernes 25 de septiembre para la renovación de autoridades del Partido Justicialista de La Rioja deja un dato político que trasciende la vida interna del partido: el peronismo riojano logró avanzar hacia una construcción de unidad que reúne a sus principales sectores, dirigentes y generaciones alrededor de la conducción del gobernador Ricardo Quintela.

La fecha marca el punto de llegada de un proceso de conversaciones, acuerdos y construcción política desarrollado durante meses en toda la provincia.

Pero detrás del cierre formal aparece un movimiento político de mayor profundidad.

La construcción reúne a diputados y senadores nacionales, legisladores provinciales, intendentes, concejales, autoridades partidarias, dirigentes territoriales y representantes de las diferentes ramas del justicialismo. Y suma un componente particularmente significativo: la convergencia de dirigentes que protagonizaron distintas etapas de la historia política de La Rioja, entre ellos los exgobernadores Ángel Eduardo Maza, Luis Beder Herrera y Sergio Casas.

La presencia de esas trayectorias dentro de una misma construcción adquiere relevancia precisamente porque expresa la capacidad de reunir sectores con recorridos, generaciones y experiencias políticas diferentes alrededor de un objetivo común.

La fotografía de hoy, por lo tanto, no expresa solamente una lista partidaria. Expresa una decisión política de cohesión, amplitud y organización.

Y esa unidad no surgió de un acuerdo circunstancial. Fue construida departamento por departamento, mediante el diálogo con intendentes, legisladores, autoridades locales, referentes históricos, juventudes, la rama de la mujer, la diversidad y la militancia en plenitud.

Es allí donde el cierre de listas riojano comienza a adquirir una dimensión nacional.

La unidad alcanzada por el PJ provincial ocurre en uno de los territorios donde la confrontación entre el oficialismo provincial y el proyecto político del Gobierno nacional aparece con mayor nitidez.

Quintela se consolidó como una de las voces más confrontativas del peronismo frente al gobierno de Milei.

Quintela se consolidó como una de las voces más confrontativas del peronismo frente al gobierno de Javier Milei. Desde La Rioja sostuvo una oposición abierta al rumbo económico y político de la Casa Rosada, mientras el propio Gobierno nacional y La Libertad Avanza respondieron en reiteradas oportunidades a las posiciones del mandatario riojano.

Esa confrontación convirtió a La Rioja en uno de los escenarios políticos más relevantes de la disputa con el oficialismo nacional y colocó al federalismo, la defensa de los recursos provinciales y la representación del interior en el centro de la construcción política que impulsa Quintela.

Por eso, lo que termina de configurarse este 25 de septiembre en La Rioja puede ser leído en una escala mayor.

No se trata únicamente de ordenar un partido provincial de cara a 2027. La experiencia riojana busca mostrar que sectores diversos pueden confluir dentro de una misma construcción política, contener diferencias y establecer una agenda común cuando existe un objetivo superior.

En un peronismo nacional atravesado por discusiones sobre liderazgos, representación territorial y estrategia, La Rioja pone sobre la mesa una experiencia concreta: construir primero unidad en el territorio y, desde allí, aportar a la reconstrucción de una alternativa nacional.

Las provincias del Norte Grande comparten desde hace años una agenda vinculada al federalismo, los recursos, la infraestructura y las asimetrías con el centro del país. En ese marco, Quintela busca proyectar la experiencia riojana como una señal política hacia 2027: una construcción que parte de la unidad territorial, reúne generaciones y trayectorias diferentes y pretende llevar al plano nacional una voz fuerte del interior.

La presencia conjunta de Maza, Beder Herrera, Casas y Quintela sintetiza esa amplitud y muestra que, desde La Rioja, la discusión por una alternativa nacional también puede construirse de abajo hacia arriba.

La unidad alcanzada en La Rioja proyecta a Quintela como una referencia nacional del peronismo, con anclaje en el Norte Grande y una experiencia concreta de articulación política que ya empieza a mirar hacia 2027.