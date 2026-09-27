Un estudio elaborado por la consultora DatosClaros consignó a qué plataformas recurren los argentinos como referencia al momento de comprar y comparar precios.

El resultado es contundente: Mercado Libre concentra el 41% de las menciones, muy por encima de cualquier otra opción. ¿Quiénes ocupan los casilleros subsiguientes? Facebook Marketplace, con 17%, y recién en tercer y cuarto lugar aparecen las plataformas internacionales que suelen acaparar la conversación pública: Temu (13%) y Shein (12%).

Por su parte, Amazon se ubica en 10%, mientras que TiendaMia (4%), AliExpress (2%) y eBay (1%) completan un cuadro donde el marketplace argentino sigue siendo, por lejos, el más elegido.

La vidriera global ya es parte de la rutina

Aunque ninguna plataforma extranjera logra acercarse al liderazgo de Mercado Libre, el estudio marca un dato que no pasa desapercibido: sumadas, las opciones internacionales (Temu, Shein, Amazon, TiendaMia, AliExpress y eBay) reúnen alrededor de un tercio de las menciones totales.

Para los autores del relevamiento, ese número indica que comparar precios, variedad y diseño con la oferta del exterior dejó de ser una excepción y pasó a integrar el hábito de consumo cotidiano.

La segmentación por edad profundiza esa lectura . Este informe señala que, entre los consumidores de 18 a 29 años, la “vidriera de referencia” directamente ya opera a escala global. Precio, variedad, diseño, disponibilidad y tendencias se comparan de manera habitual antes de definir una compra, más allá de en qué plataforma finalmente se concrete.

Un consumidor que valora lo argentino, pero no compra solo por eso

El dato sobre plataformas se entiende mejor a la luz de otro hallazgo central del estudio: el 90% de los argentinos considera que las marcas nacionales son muy importantes, un consenso cultural transversal a todos los niveles socioeconómicos y franjas etarias.

Sin embargo, ese aprecio no se traduce de manera automática en el momento concreto de decisión de compra .

Según el relevamiento de DatosClaros y la UBA, recién el 65% del total revisa efectivamente dónde se fabricó un producto antes de comprarlo, y ese porcentaje cae al 46% entre los jóvenes de 18 a 29 años, frente al 74% de los mayores de 50.

Cuando el viaje se convierte en compra, la moda lidera

Esa lógica de comparación no queda solo en la pantalla: se traduce en compras concretas cuando el argentino efectivamente viaja al exterior. Según el relevamiento, entre quienes viajaron afuera —el 56% de los consultados— la indumentaria fue la categoría más elegida, con el 23% de las menciones, por encima de tecnología (15%), perfumes (14%) y calzado (14%).

Sumando ropa, calzado y accesorios, la moda concentra el 45% de las compras realizadas en el exterior, y si se agregan perfumes y cosméticos, ese universo de moda y belleza llega al 65% del total. El dato refuerza la idea de que el viaje funciona como una oportunidad para renovar el guardarropa y descubrir marcas que después alimentan esa comparación permanente con la oferta local.

Los propios entrevistados lo resumen con frases como “lo primero que me fijo al comprar es si me sirve, luego el origen” o “el precio rige todo: si es el más barato, lo compro sin importar el origen”.

Para los autores del estudio, ese contraste describe un consumidor que combina pertenencia cultural con una exigencia cada vez más explícita —utilidad, calidad, precio justo, variedad y capacidad de comparación—, en un contexto donde viajes, plataformas digitales e importaciones amplían constantemente la información disponible para decidir.