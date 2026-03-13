Con una agenda nacional que hoy se encuentra lejos de las preocupaciones de la política interna y un Gobierno con mayoría —y consenso— en ambas cámaras, son los gobernadores los que empiezan a mover sus fichas de cara al 2027. Algunos de ellos, denominados “dialoguistas”, acompañaron a Javier Milei a Nueva York, con motivo del “Argentina Week”, el evento que busca atraer inversiones que impulsen la obra pública o el desarrollo provincial que les otorgue aire electoral de cara a los comicios del año próximo. De entre esa comitiva sobresalieron los nombres del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien forma parte del podio de los mandatarios provinciales con mejor imagen positiva. La referencia al ranking se desprende de la más reciente medición de CB Global Data correspondiente al mes de marzo, en la que también destacan el puntano Claudio Poggi (quien lidera) y el tucumano Osvaldo Jaldo (en tercer lugar). En términos generales, los gobernadores de las provincias del norte y el interior muestran niveles de aprobación sistemáticamente más elevados que los de los grandes distritos. Tras el podio conformado por Poggi (58,5% de imagen positiva), Orrego (58%) y Jaldo (56,7%), aparece Hugo Passalacqua (Misiones) con el 55,3%; Raúl Jalil (Catamarca) con el 54%; e Ignacio Torres (Chubut) con el 53,7%. Más abajo en la tabla se ubican Martín Llaryora (Córdoba, 53,5%), Gustavo Sáenz (Salta, 53,2%) y Carlos Sadir (Jujuy, 52,4%), todos por encima del 52%. En la franja media del ranking figuran Rolando Figueroa (Neuquén, 52,2%), Rogelio Frigerio (Entre Ríos, 52%) y Claudio Vidal (Santa Cruz, 51,7%), seguidos por Maximiliano Pullaro (Santa Fe, 51,4%) y Alfredo Cornejo (Mendoza, 51,1%). Completan la parte central del ranking Sergio Ziliotto (La Pampa, 50,8%) y Leandro Zdero (Chaco, 50,4%). Por su parte, entre “los 8 peores”, yacen Juan Pablo Valdes (Corrientes, 50,2%), Gildo Insfrán (Formosa, 50%) y Elías Suárez (Santiago del Estero, 49,5%), Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, obtuvo el 48,6% de imagen positiva entre los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicándose en el puesto 20. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, obtuvo solo un 45,7% de ponderación en el relevamiento, posicionándose como el antepenúltimo en la tabla de mandatarios. Se valoración negativa asciende al 50,7%, el tercero con peor imagen La tercer mandatario peor valorado del país. En la misma zona baja del ranking figuran Weretilneck y Melella, de Río Negro y Tierra del Fuego respectivamente. En cuanto a las variaciones respecto de la medición anterior, el mayor crecimiento correspondió precisamente al líder del ranking: Claudio Poggi, quien registró una suba de +2,3 puntos porcentuales en su imagen positiva. En sentido contrario, la caída más pronunciada del mes fue la de Gustavo Melella (Tierra del Fuego), con una retracción de -3,0 puntos, que lo dejó en el último lugar del ranking nacional.