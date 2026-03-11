El S&P Merval en dólares extiende la suba (2,3%) y enlaza su tercera rueda consecutiva al alza. Es una sesión toda verde para las acciones del Panel Líder con subas del 5,4% para YPF, BBVA y Telecom. En Wall Street, los papeles argentinos vuelven a subir a contramano de esa plaza que cae en sus tres principales índices. En Wall Street, los ADR argentinos operan con mayoría de subas. El movimiento es liderado por el sector energético y financiero. Entre los avances se destaca YPF, que trepa 6% y lidera las ganancias de la jornada. También se ubican en terreno positivo BBVA Argentina (3,2%), Telecom Argentina (3,1%), Cresud (3%) y Grupo Supervielle (2,9%). Milo Farro, research de Rava, dijo a El Cronista que en línea con la recuperación de los mercados emergentes, “los activos locales rebotaron con fuerza durante la rueda del martes y que esta dinámica se extiende en el miércoles, con la diferencia de que las acciones argentinas muestran un mayor impulso que las de otros países comparables, señal de que Argentina Week estaría generando cierto entusiasmo entre los inversores”. Asimismo, Farro dijo que tras las declaraciones de Horacio Marín, CEO de la petrolera, YPF se posiciona como la acción más destacada del panel en la jornada de hoy y continúa exhibiendo fundamentos sólidos a largo plazo. Cabe recordar que el CEO manifestó la intención de avanzar con “un split en el mercado local, con el objetivo de facilitar el posicionamiento de los inversores minorista”. Por su parte, Matías Waitzel, socio de AT Inversiones, dijo a este medio que este miércoles el mercado argentino “vuelve a mostrar una dinámica positiva tanto en Wall Street como en Buenos Aires, en un contexto de mayor apetito por riesgo local y con el sector energético liderando las subas”. El experto también hizo foco en YPF que se destacó como una de las acciones con mejor performance, “impulsada en parte por el anuncio de su CEO, Horacio Marín, sobre la posibilidad de realizar un split de acciones”. Waitzel fue claro: “Este tipo de medidas no cambia el valor de la compañía, pero sí mejora la liquidez y facilita el acceso de inversores minoristas, lo que suele ser bien recibido por el mercado". Y agregó: “En lo personal me parece una muy buena noticia. YPF sigue siendo una compañía que nos gusta por su posicionamiento en Vaca Muerta y por el potencial estructural del sector energético argentino”, advirtió. Dicho eso, para el estratega, desde un punto de vista táctico, un mejor punto de entrada podría aparecer si el precio del petróleo corrige, ya que hoy muchas petroleras tienen en precio un barril relativamente elevado. Por su parte, los bonos soberanos en dólares operan con Los bonos soberanos en dólares operan este miércoles con tendencia dispar mientras el riesgo país se ubica en 554 puntos básicos, prácticamente estable dentro del rango de las últimas ruedas. Entre los Globales, predominan las bajas moderadas. El GD29 retrocede 0,1%, el GD30 cae 0,4%, el GD35 pierde 2,4% y el GD41 cede 0,6%. En cambio, el GD38 muestra una leve suba de 0,2%, mientras que el GD46 avanza 1,5%. En el caso de los bonares, el comportamiento es algo más favorable. El AL29 sube 1,1%, el AL30 gana 1,2%, el AL41 avanza 0,9% y el AL38 trepa 2,3%, mientras que el AL35 registra una leve baja de 0,6%. Los operadores de Wall Street, golpeados por las preocupaciones geopolíticas, mantuvieron a raya a las acciones y a los bonos, mientras el petróleo se disparó luego de que la liberación de reservas estratégicas por parte de países desarrollados fuera interpretada apenas como un alivio temporal en medio de una guerra en Irán que sigue escalando. El crudo estadounidense superó los u$s 85, pese a la decisión de la Agencia Internacional de Energía de liberar 400 millones de barriles de reservas de emergencia. También se conocieron los datos de inflación relativamente moderados que no lograron impulsar el ánimo del mercado accionario, y el S&P 500 se mueve sin una dirección clara. Desde Balanz Capital señalaron que la inflación de febrero en Estados Unidos se ubicó en línea con lo esperado, con un avance de 0,3% mensual, levemente por encima del 0,2% de enero, impulsada principalmente por el repunte en energía y alimentos. A su vez, destacaron que la inflación núcleo se moderó a 0,2%, mientras que la tasa interanual se mantuvo en 2,4%, el nivel más bajo desde mayo del año pasado. Según el informe, la reacción del mercado fue levemente negativa, con subas en los rendimientos de los bonos del Tesoro —el 10 años en torno a 4,19%— y caídas marginales en los futuros de Wall Street. En este contexto, los inversores retrasan las expectativas de recortes de tasas y ahora proyectan que el primero recién llegue en octubre. El Dow Jones cae 0,5%. El S&P 500 cae 0,3%, mientras que el Nasdaq Composite cede 0,1%. Siete de los once sectores del S&P 500 operan en baja. Consumo básico lidera las pérdidas con una caída de 1,4%, mientras que energía muestrwa el mejor desempeño con una suba de 1,2%.