En esta noticia Cómo es visto el perfil de Milei

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto este domingo por 51,79% de los votos contra el 48,21% de Flávio Bolsonaro. El candidato derrotado no reconoció el resultado y, tal como consigna el informe de la consultora QSocial, el presidente Javier Milei tampoco lo hizo.

Con ese escenario, la firma midió qué opina la sociedad de esa decisión y la respuesta mayoritaria es contundente, aunque el matiz más llamativo está dentro del propio electorado libertario.

La encuesta nacional de QSocial preguntó primero si Milei debería reconocer el triunfo de Lula: el 68% respondió que sí, el 16% que no y otro 16% no supo qué contestar.

Sin embargo, y pese a las consideraciones del común denominador de los relevados, el titular del Ejecutivo sigue sin expresarse al respecto, habiéndose ausentado de la actividad en X por 18 horas. Ese parate fue interrumpido cuando el mandatario no pudo evitar referirse al mensaje del papa León XIV, quien confirmó que visitará la Argentina.

La segunda consulta fue si el Presidente debería tomar la iniciativa para normalizar las relaciones con Brasil. En este caso, el 62% dijo que sí, el 16% que no y el 22% no sabe. El informe recuerda que el vínculo bilateral se degradó en agosto al nivel de encargados de negocios.

La segmentación por voto en la primera vuelta presidencial de octubre de 2023 muestra que el pedido atraviesa a la oposición dialoguista. Entre quienes votaron a Patricia Bullrich, el 72% sostiene que Milei debería reconocer a Lula y el 80% que debería dar el primer paso con Brasil. Entre los votantes de Sergio Massa, los porcentajes son de 99% y 89%, respectivamente.

Cómo es visto el perfil de Milei

Rumbo hacia otra arista, QSocial también indagó sobre el estilo presidencial. El 65% desaprueba que el Presidente intervenga en las elecciones de otros países, mientras que el 18% lo aprueba. En cuanto al modo en que trata al periodismo, el 69% lo desaprueba y el 25% lo aprueba.

Ante dos frases para elegir, el 70% se inclinó por la que dice que el presidente debe priorizar una buena relación con otros países, sin importar la ideología de sus gobiernos. El 18% prefirió la que sostiene que debe marcar sus diferencias ideológicas, aunque eso afecte la relación con otros países. En todos los casos, el resto hasta completar 100% corresponde a quienes no saben.

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto este domingo por 51,79% de los votos contra el 48,21% de Flávio Bolsonaro.

Entre quienes votaron a Milei en 2023, el apoyo a la postura presidencial es mayor, pero no unánime. Según el informe, el 37% de ese grupo considera que debería reconocer a Lula, el 41% que debería dar el primer paso con Brasil y el 53% antepone la buena relación con otros países a la ideología. Además, el 37% desaprueba el trato al periodismo.

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el outsider que irrumpió en la política por sus formas quizás debiera tomar nota de lo que ocurrió en la región este domingo.