En esta noticia Nuevas formaciones y más locomotoras: a qué líneas beneficiará

Con el objetivo de recuperar material rodante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Trenes Argentinos continúa con un plan integral para la recomposición de su flota. Por eso, anunció la adquisición de nuevas ruedas destinadas a reforzar las formaciones del AMBA, optimizar la seguridad operacional y mejorar la calidad del servicio.

Bajo la supervisión del Ministerio de Economía, la empresa confirmó la llegada de 338 nuevas ruedas para las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín y Belgrano Sur, un lote inicial al que se sumarán más envíos en los próximos días.

Según se informó mediante un comunicado, esta adquisición permitirá “fortalecer los planes de mantenimiento, incrementar la seguridad operacional y sostener la disponibilidad operativa de las formaciones”.

La medida se enmarca en la Emergencia Ferroviaria que decretó el Gobierno en junio de 2024, el plan de recuperación que incluye además la renovación integral de vías y la modernización en la infraestructura de los ramales.

Nuevas formaciones y más locomotoras: a qué líneas beneficiará

Esta adquisición se suma a la compra de 43 formaciones que lleva adelante Trenes Argentinos para modernizar parte de la flota actual de la operación, con más de 50 años de antigüedad.

La inversión incluye la incorporación de 150 coches de pasajeros que componen esas formaciones, junto con la provisión de insumos, consumibles y componentes necesarios para los primeros tres años de mantenimiento, sumado a la documentación técnica y puesta en marcha.

Estas unidades serán incorporadas a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.

A esto se le suma la ya ejecutada compra de 3 locomotoras diésel-eléctricas, por u$s 7 millones para la línea San Martín, y el avance en la llegada de repuestos ferroviarios y componentes originales del sistema de frenos, para realizar los mantenimientos pesados de las formaciones de los trenes del AMBA.

Entre los elementos adquiridos, para los trenes eléctricos de las líneas Roca, Mitre y Sarmiento, se encuentran enganches, componentes eléctricos, neumáticos, de suspensión y materiales esenciales para el sistema de tracción y los motores.

“La llegada constante de repuestos críticos al país, como es el caso de las ruedas, posibilita además avanzar en las intervenciones programadas, extendiendo de esta manera la vida útil de la flota en las diferentes líneas del AMBA y generando más confiabilidad en el servicio”, concluyó la empresa.