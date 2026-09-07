Ya funciona el tren más esperado que conecta CABA y el conurbano: tiene aire acondicionado, comedor y un nuevo recorrido.

Trenes Argentinos anunció el lanzamiento de un nuevo servicio para conectar la Ciudad con el conurbano . En el nuevo recorrido, los trenes transitarán por los barrios de José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred con vagones de última generación con climatización frío/calor y hasta coche comedor.

El nuevo recorrido que inauguró Trenes Argentinos

El nuevo recorrido ferroviario conectará la estación de Retro con Junín con un servicio de frecuencia diaria. Los boletos tendrán un valor que oscilará entre los $ 2.100 y $ 4.700 según el día de la semana y la clase en la que se desea viajar: primera clase o pullman.

Los pases podrán adquirirse de forma anticipada por la página web o en las boleterías habilitadas. Desde la Ciudad, las formaciones partirán a las 18:15 para completar el recorrido en cerca de 90 minutos. Los horarios de llegada serán aproximadamente los siguientes:

José C. Paz: 19:16

Pilar: 19:36

Manzanares: 19:46

Dr. Cabred: 19:53.

Ya funciona el tren más esperado que conecta CABA y el conurbano: tiene aire acondicionado, comedor y un nuevo recorrido. Composición Canva y IA | Audiencias

En sentido contrario desde el conurbano hasta Capital, el tren partirá de Dr. Cabred de lunes a sábados a las 5:52. Las paradas intermedias son Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28, con paso por Sáenz Peña a las 7:06. La llegada a la terminal porteña se produce a las 7:28. Los domingos y feriados, el horario se corre: la salida desde Dr. Cabred es a las 6:14 y el arribo a Retiro a las 7:49.

A su vez, sumaron una parada en Cortines (Luján) a las 20:05. El regreso a Retiro pasará a las 05:33 de lunes a sábados y a las 05:54 los domingos.

Demoras en los trenes Mitre, Sarmiento y Roca por nuevos controles de alcoholemia

La mañana del lunes comenzó con demoras y cancelaciones en los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca. Desde las 07:00 el servicio de trenes muestra demoras de más de 30 minutos en el cronograma habitual por la implementación en una serie de cambios en el protocolo del personal.

“Los trenes de las líneas Sarmiento, Mitre y Roca operan con demoras, desde el inicio de la prestación, por la implementación de cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas”, explicaron desde Trenes Argentinos.

Los inconvenientes se registran en dos ramales de la línea Mitre, mientras que todos los ramales del Roca y Sarmiento funcionan con demoras.