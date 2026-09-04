Tras años de espera, inauguran tres trenes en Buenos Aires para conectar la CABA con el Conurbano: será con un ramal de 80 kilómetros de extensión.

Una gran noticia fue anunciada para los usuarios del transporte público, ya que el Gobierno pondrá en marcha nuevos trenes para unir la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano.

Se trata de un plan de modernización que contempla la incorporación de tres trenes cero kilómetros y la renovación de formaciones que circulan por la línea San Martín .

La medida no solo busca brindar nuevas opciones de transporte, sino también mejorar las condiciones de seguridad, eficiencia operativa y el estado de una de las líneas más importantes que conectan CABA con el noroeste bonaerense.

Cambia la línea San Martín con la llegada de tres locomotoras nuevas

El plan contempla la compra de tres locomotoras nuevas en el marco del plan de modernización del sistema ferroviario argentino.

Las unidades buscan fortalecer la operación de la línea, la seguridad y la confiabilidad del servicio en un contexto en donde el Gobierno lleva adelante diferentes intervenciones en la infraestructura ferroviaria.

La renovación de las locomotoras se suma a la intervención en distintas formaciones que permanecían en talleres de reacondicionamiento para volver progresivamente al servicio.

Tras años de espera, inauguran tres trenes en Buenos Aires para conectar la CABA con el Conurbano: será con un ramal de 80 kilómetros de extensión. Imagen ilustrativa creada con ChatGPT

El nuevo ramal de 76 kilómetros para conectar la Ciudad con el conurbano

La línea San Martín es una de las más populares de Buenos Aires. La red ferroviaria conecta Retiro con distintas localidades del conurbano y diferentes puntos del interior de la provincia como Manzanares y Dr. Cabred.

La modernización del servicio impactará en los miles de pasajeros que utilizan el servicio día a día para llegar a sus lugares de trabajo y hogares.

Tras años de espera, inauguran tres trenes en Buenos Aires para conectar la CABA con el Conurbano: será con un ramal de 80 kilómetros de extensión.

La formación que fue completamente renovada

Además de las nuevas locomotoras, una de las obras que recibió las formaciones de la línea San Martín fue una renovación integral antes de volver a operar.

Los trabajos incluyeron la colocación de motores diésel nuevos en ambas salas de máquinas y la renovación del sistema de bogies. A su vez, se realizaron tareas destinadas a mejorar las condiciones generales de los vagones.

También, se sumaron ventanas y pisos, se reemplazaron asientos deteriorados y se incorporó iluminación LED en el interior de los coches.

Continúa la renovación de los trenes: el plan del Gobierno

La puesta en funcionamiento de la nueva formación no es la única intervención prevista.

Según la información difundida, los talleres continúan trabajando sobre otras dos formaciones de 14 coches que serán reacondicionadas y reincorporadas al servicio en las próximas semanas.