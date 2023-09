Máximo Kirchner se mete de lleno en la campaña: ve ganador a Kicillof y a Massa en el ballotage

Durante un encuentro de dirigentes realizado hoy en la sede del Partido Justicialista bonaerense, el diputado nacional Máximo Kirchner pidió acentuar el esfuerzo de la militancia de cara a las próximas elecciones generales del 22 de octubre, con vistas a mejorar el desempeño de la fuerza electoral en los distritos que perdió frente a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

En particular, Kirchner analizó que "Axel Kicillof hace un gran trabajo y en la provincia de Buenos Aires el gobernador ha hecho una buena elección", a la vez que ponderó los resultados del presidenciable del espacio Sergio Massa como "buena", aunque remarcó que "con mucho trabajo, ahínco, esfuerzo y paciencia" pueden aumentar el caudal de votantes.

Entre la decena de dirigentes bonaerenses que se encontraron en la sede provincial del Partido Justicialista, acompañaron a Máximo Kirchner en la mesa principal Mariel Fernández (intendente de Moreno), Gabriel Katopodis (ministro de Obras Públicas), Leonardo Nardini (ministro bonaerense de Infraestructura), Gustavo Menéndez (intendente de Merlo), Martín Insaurralde (jefe de Gabinete provincial) y Maria Celia Gianini (intendenta de Carlos Tejedor).

Críticas por el acuerdo con el FMI

"Siempre sostuvimos que el acuerdo era inflacionario y lo único que han hecho las negociaciones con el Fondo es empeorar la situación de nuestro país", observó Máximo Kirchner al término de la reunión que el PJ Bonaerense realizó en La Plata.



El dirigente cuestionó a los directivos del FMI porque, dijo, "no miran los intereses" y señaló que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, "no vino a la Argentina en estos cuatro años".

Máximo Kirchner en la reunión del PJ bonaerense.

"Es el lugar donde más plata puso el Fondo y no vino a la Argentina a ver cómo viven los argentinos, qué piensan sus empresarios más allá de las cámaras que los representan", reprochó, al aludir al acuerdo que el expresidente Mauricio Macri firmó con esa entidad en 2018.



Por eso pidió "tomar conciencia" de los efectos del acuerdo y aclaró que si bien "nadie ha formulado jamás no pagar, con la soga al cuello no podemos generar un país diferente que contenga a la mayoría de los argentinos y que le dé rienda libre a ese talento que tiene Argentina para salir de la crisis porque así lo ha hecho históricamente".



"Si no arreglamos el endeudamiento externo, discutir sobre el destino de nuestra seguridad, salud, educación, trabajo o techo es un formalismo", insistió.