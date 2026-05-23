Karina Milei eligió reemplazar a estos especialistas virtuales con su propio ejército virtual. Estará a cargo de los jóvenes reclutados por Andrea Vera.

No habrá tregua. Las partículas anónimas que conformaron Las Fuerzas del Cielo, antiguos rebeldes sin causa aglutinados por Santiago Caputo para ser el brazo armado en el mundo virtual de Javier Milei eligieron pasar a la clandestinidad. “No somos La Cámpora”, se atajaba ayer por la tarde un efusivo twittero y generador de contenidos libertarios. Exactamente, ya se transformaron en “Montoneros”, a los cuales Juan Domingo Perón decidió echar de la Plaza cuando le gritaban que se saque de encima a López Rega.

¿Es en esta saga Karina Milei la nueva representación del antiguo “Brujo”? Para estos jóvenes idealistas, que se volcaron a Milei como última tabla de representación política, sí lo es. Ahora creen solo en uno de los apotegmas del presidente, el que habla de ser un “anarquista”.

“Son unos estúpidos los que creen que todas las mañanas Santiago nos pasa un brieff con cosas que debemos hacer y decir”, explica este vocero informal de la legión “cielista”. “Desde el Gordo Dan (Daniel Parisini) hasta cada uno de nosotros tenemos ideas y pensamientos propios. No hay línea“, sostiene, no sin antes meter en medio del comentario otros adjetivos y descripciones pocos felices, como los que utiliza el asesor presidencial como insulto.

Karina Milei eligió reemplazar a estos especialistas virtuales con su propio ejército virtual. Estará a cargo de los jóvenes reclutados por Andrea Vera, diputada nacional e hija del famoso, y ahora relegado, Ramón “Nene” Vera. Ella es, con otro estilo y origen, tan apasionada como Lilia Lemoine, aunque no insulta ni se agarra a puro grito en medio de las sesiones. El cambio no será gradual, sino que se incorporará abruptamente, como suelen hacer las cosas en el mundo de La Libertad Avanza.

Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo eligieron pasar a la clandestinidad.

El peronismo kirchnerista renovador, ante este escenario, deja hacer a sus rivales. No salen los impresentables a batir el parche desestabilizador. Confían que todo se dé naturalmente, y esperan una discusión mayor después del mundial.

No obstante esta nueva posibilidad que le brinda el destino, tal cual lo anticipaba Juan Domingo Perón, “no es que nosotros seamos buenos, sino que los que nos suceden son peores”, las peleas y las pujas internas no desaparecen. En las últimas semanas sorprendió la noticia de que Martín Insaurralde y Máximo Kirchner ya no tienen esa relación cercana y de confianza como la que armaron desde 2017 en adelante.

“Es que todos nos cansamos de pagar la cuota social en un club donde luego te arman un reglamento y te dicen que no podés usar la cancha, las duchas tienen horarios especiales y siempre tenes que traer la pelota para jugar”, reflexionó uno de los que más sufrió la transición de aliado a distanciado.

Hoy el escenario que proyectan los “cráneos creativos” del peronismo contempla al menos tres sectores. Reuters

Días atrás, un experimentado legislador se sorprendió con un dato brindado sobre los problemas observados en uno de los últimos decretos realizados por el Instituto de Lotería y Casinos provincial, que habría provocado la decisión de iniciar el proceso jubilatorio de uno de sus directores. “Ahora entiendo por qué los muchachos, los aliados de Insaurralde y La Cámpora, no se ponen de acuerdo” en designar al presidente de la Comisión que controla todo eso en la Cámara.

La preocupación en el mundo lúdico excede el marco del peronismo, sino que también amenaza a generar un nuevo escándalo. Un nuevo operador apareció en el ambiente, muy parecido a los Pichirillo de la vida y que estaría conectado con una red clandestina de juego. Tanto es así que la Cámara de San Martín está exigiendo que se investigue hacia arriba, al igual que lo hizo oportunamente Guillermo Atencio con la causa “Chocolate”.

Hoy el escenario que proyectan los “cráneos creativos” de la oposición está configurado de la siguiente manera. En lo que todavía se conoce como Fuerza Patria, tres sectores. Uno liderado por Kicillof, otro por una vía de centro que podría tener como representante un “outsider” o algún clásico como Miguel Ángel Pichetto, Sergio Uñac o la vuelta de Sergio Massa y, más allá, todo lo que represente la herencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Macri, como todo líder, quiere seguir siéndolo, aunque para eso ponga en crisis su propia estructura. GUIDO MARTINI

Pero ante la posible consolidación del gobernador bonaerense, es factible que Máximo Kirchner tire del mantel y relance Unidad Ciudadana. Esto no solo provocaría un nuevo sisma en el peronismo sino que, además, pondría en crisis a los intendentes y a los que pretenden serlo porque su voto, nuevamente, se dividiría en dos. ¿Y si se divide en dos, por qué no jugarse a que también se tenga una tercera opción independiente? Todos los caminos conducen a un revival del 2003.

El Círculo Rojo espera señales más concretas como la promesa realizada en Parque Norte por Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel de que no se jugará más con el superávit fiscal o la emisión monetaria. Por eso ya empieza a verse a un Mauricio Macri mucho más activo mientras que aquel abrazo que Patricia Bullrich le dio en la cena de la Fundación Libertad se transforma en algo más concreto que un encuentro casual.

El ex presidente, como todo líder, quiere seguir siéndolo, aunque para eso ponga en crisis su propia estructura. La detonó llevándola a una interna sangrienta hace tres años y desplazando a uno de sus principales socios originarios, Horacio Rodríguez Larreta. La “venganza del Pelado” puede ser la construcción de un gran frente de centro porteño para competir en la Ciudad con lo que puede ser una nueva alianza de La Libertad Avanza con el PRO.