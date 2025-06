Máximo Kirchner rompió el silencio: dijo cómo está Cristina y le contestó a Espert

El diputado nacional Máximo Kirchner habló por primera vez después del fallo de la Corte que ratificó la condena contra Cristina Kirchner, por el que no podrá ser candidata, y reveló cómo se encuentra su madre. También le contestó a José Luis Espert, quien esta tarde hizo fuertes declaraciones contra Florencia Kirchner.

"Hay dos dimensiones, que es la política y la personal. La personal tenemos que estar preparados para sobrellevarla. Hay una forma corrosiva, que no trajo una mejor calidad de vida para la gente, y después tenés episodios como este", sostuvo el legislador durante una entrevista por C5N, al referirse al escándalo que protagonizó el referente de La Libertad Avanza durante una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA).

"El problema que tuvo es que no estaba en la TV, donde es festejado. No todo vale. Creo que lo que hay que tener en claro es esto. La regla en el oficialismo, o que instaló Macri, es la agresión permanente", añadió el titular del PJ bonaerense.

Durante un Congreso en la UCA, Espert insultó a Florencia Kirchner y la llamó "hija de una gran p...", siendo repudiado por el público presente, entre ellos, otros diputados y senadores nacionales.

"Si no insulta, no tiene nada para ofrecer. No tiene valor. Es un personaje al que uno le podría decir muchas cosas", aseveró Máximo Kirchner.

Cómo se encuentra Cristina Kirchner

Además, se refirió al estado de ánimo de la dos veces expresidenta horas después de conocerse la decisión de la Corte que la inhabilita para competir electoralmente.

"En lo político, está firme, muy firme", aseguró el diputado y añadió: "Incluso meses atrás logró con su firmeza que no tengamos a dos cortesanos (por los jueces nombrados por decreto)".

En ese sentido, consideró que la dirigente "paga" las consecuencias de su "firmeza política" e insistió que ella "tiene muy en claro que su deber es para con la gente".

"Ella está muy firme. Y obvio que le han pasado cosas. A la Residencia de Olivos entramos cuatro y nos fuimos tres. Cristina se fue con la Plaza llena, algo que no le pasó a ningún otro Presidente", remarcó, advirtiendo que hay sectores de la sociedad que tienen "miedo".

La interna del peronismo ¿y un mensaje para Kicillof?

"Hay dos dimensiones: la política, que es la que más me preocupa, y la personal, porque hay que estar preparado para sobrellevar esto. Estas no son reglas del juego, hay acostumbramiento a una forma de funcionamiento corrosiva", apuntó sobre las diferencias dentro del peronismo.

Sin nombrar a Axel Kicillof, habló de "vanidades y egos" en la pelea del desdoblamiento y añadió: "Hay personas que piensan que si no estamos nosotros tienen más oportunidades de crecer".

Aunque reclamó por "un debate sobre la discusión interna que tenga que ver con el futuro", señaló: "Apuesto a que las diferencias internas que puedan haber se den en un marco de discusión, en los lugares donde haya saldo positivo. Ahora, cuando todo toma estado mediático y empiezan como quedó yo, quedan muy lejos de Cristina que eligió ser vice para que salga todo bien".

Noticia en desarrollo-