El diputado nacional Máximo Kirchner fue dado de alta este sábado tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica a raíz de un tumor benigno detectado en las glándulas salivales. El procedimiento médico y su posterior internación tuvieron lugar en las instalaciones del Hospital Italiano, ubicado en la ciudad de La Plata. De acuerdo con el parte médico oficial emitido por el centro de salud, el legislador presentó una “buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral”. Frente a este cuadro clínico favorable y la respuesta positiva al tratamiento, las autoridades médicas dispusieron otorgarle el alta de internación para que pueda retornar a su domicilio. El documento institucional, refrendado por la firma del Dr. Roberto D. Martínez en su carácter de Director General del hospital, establece también las pautas para la siguiente etapa de su recuperación. El texto indica que el paciente deberá continuar con “seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario”. La cirugía a la que fue sometido, denominada parotidectomía, es el procedimiento estándar para abordar afecciones en la glándula parótida, la más grande de las glándulas salivales. Al tratarse de una formación de carácter benigno, la intervención se realizó de manera programada y sin los riesgos asociados a patologías de mayor gravedad. Debido a esta situación, el también presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires debió poner en pausa su agenda de actividades legislativas y políticas. Durante los próximos días, su rutina estará estrictamente supeditada a los tiempos de recuperación fisiológica y a las directivas de sus médicos tratantes. Ya fuera del recinto hospitalario, el líder de La Cámpora transitará la etapa de convalecencia rodeado de su círculo íntimo. Desde su entorno optaron por mantener un perfil bajo respecto a los pormenores de la internación, limitando la información a las comunicaciones oficiales que ratificaron el éxito de la cirugía y su evolución sin complicaciones.