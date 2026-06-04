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Este miércoles, 3 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 7500 - Huevos

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de junio

 7500 11° 4557 
 2°4368 12° 0737
 3°7704 13° 0280 
 4°3628 14° 8244 
 5°8970 15° 0280 
 6°4837 16° 3101 
 7°1924 17° 2682 
 8°9800 18° 9937 
 9°420019° 4255 
 10°3081 20° 5824 

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con los Huevos simboliza potencial, fertilidad y oportunidades que requieren cuidado, paciencia y protección.

Si están rotos advierte pérdidas o decepciones; intactos y abundantes auguran prosperidad, éxito y crecimiento.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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