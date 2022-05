El kirchnerismo pone a prueba al Presidente y a Guzmán

El gobernador Axel Kicillof estuvo en la reunión del CFI con otros seis gobernadores y junto al ministro de Cultura Tristán Bauer -a quien Alberto Fernández agradeció especialmente- ocuparon lugares centrales en el acto en el que el Presidente presentó los nuevos billetes en un clima distendido que contradecía las peleas subterráneas. También Eduardo ‘Wado' De Pedro, ministro del Interior acompañó al jefe de Estado en el Museo del Bicentenario. Si bien hubo más funcionarios y legisladores que responden al ‘albertismo', esta vez los más cercanos a la Vicepresidenta no vaciaron la presentación, aún cuando Roberto Feletti acababa de presentar su renuncia indeclinable.

Alberto Fernández junto a Axel Kicillof, Malena Galmarini, Wado de Pedro y gobernadores

A esa misma hora en la dirigencia K se tejían distintas hipótesis. Algunos esperaban un tuit de Cristina Kirchner con un mensaje sobre la inflación y la pelea para contener los precios. En cambio los bien cercanos a ‘la jefa' encapsulaban el paso al costado del ahora ex secretario de Comercio a una decisión puntual, suscripta exclusivamente a su postura diferenciada de los planes contra la inflación del ministro de Economía Martín Guzmán a quien el jefe de Estado acababa de dar más poder.

Feletti lo plasmó en el texto de su dimisión: "Mi trayectoria en la función pública ha estado marcada por la coherencia y el convencimiento en torno a las políticas que he aplicado y defendido" apuntó y defendió la política de Precios Cuidados, el "afianzamiento" del programa Cortes Cuidados, la renovación de Ahora 12, el Fondo Estabilizador del Trigo, entre otras medidas de su gestión. Esas mismas medidas que Kicillof respaldó con un acto conjunto en Ensenada en medio de una disputa entre Feletti y Guzmán cuando la Secretaría aún dependía de Matías Kulfas.

Inflación: Axel Kicillof lanzó su propia guerra contra la suba de precios con Feletti a su lado - El Cronista



El funcionario kirchnerista había advertido que eran "insuficientes" y que no alcanzaba para vencer a la inflación con ninguna de esas "herramientas regulatorias" si no había un cambio en la macroeconomía. Tras su dimisión, lo mismo repitió todo el arco K, que consideró que Feletti, en cada cargo que ocupó, tuvo los mismos postulados.

En la carta al Presidente también planteó urgentes cambios para desacoplar el precio de los alimentos a nivel mundial de lo que se paga fronteras adentro. Lo que vienen repitiendo CFK, su hijo Máximo Kirchner, Andrés Larroque y más moderado por su rol, Kicillof.

LA ESTRATEGIA K

"Ahora vamos a ver que hace la ortodoxia platense", respondió a este diario un dirigente en alusión al paso por la Universidad de La Plata no solo de Guzmán sino también de su amigo y compañero de fútbol el designado nuevo secretario Guillermo Hang.

Siempre crítica, la ex diputada nacional Fernanda Vallejos dijo a El Cronista que "claramente se quedó Guzmán con el área. Al menos hasta aquí la política que se presenta desde la cartera económica como pretendidamente antiinflacionaria es la que impuso el FMI: ajuste fiscal, monetario y cambiario". Y alertó que "si no se deja de devaluar, si no se suben las retenciones o se fijan restricciones a la exportación la inflación seguirá creciendo y nosotros a la merced de las circunstancias internacionales".

Más o menos lo mismo se repite en los distintos despachos ocupados por el ala kirchnerista del Frente de Todos. La explicación corre tanto para la nueva Secretaría de Comercio como para el área energética. En los dos casos los funcionarios que responden a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner no asumirán la responsabilidad de firmar medidas que no comparten como una suba indiscriminada de tarifas.

Feletti, apenas definido el traspaso de Comercio a Economía, se había sentado con Guzmán. No fueron atendidas sus propuestas, consultó con Cristina Kirchner y renunció.

LA CÁMPORA NO SE VA

En cambio, una vez más, el resto de los funcionarios alineados con La Cámpora o el cristinismo puro repitieron que no renunciarán. Es el caso de Wado de Pedro que el fin de semana pidió en Mendoza trabajar en conjunto. El ministro es partidario de discutir puertas adentro y además ampliar el Frente de Todos.

La asamblea permanente del Frente de Todos - El Cronista



Más duro el diputado y titular de la CTA Hugo Yasky reclamó que los trabajadores salgan a la calle el próximo 9 de julio en defensa de la "independencia económica". Vanesa Siley, diputada de origen sindical, reclamó que "la gente no puede comer" y comparó el precio de la carne hoy con una década atrás mientras Juliana Di Tullio habló de la "valentía" de Cristina Kirchner al pelearse con el poder cuando fue Presidenta, un mensaje que aunque contenido en el marco del PJ en Mendoza, tuvo un guiño del Instituto Patria y muy claros destinatarios.