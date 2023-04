Máximo Kirchner desafía al Presidente: de qué se trata la suma fija que reclama

Nuevo capítulo en la interna del Frente de Todos. El diputado Máximo Kirchner le envió otro mensaje al presidente Alberto Fernández. Por segunda vez en menos de 15 días, insistió con la implementación de una suma fija para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Lo planteó horas antes de que se conozca la inflación de marzo que, según prevén las estimaciones de consultoras privadas, rondará el 7%.

Luego de un encuentro del que participaron autoridades partidarias, intendentes y legisladores en la localidad de Monte Hermoso, el presidente del PJ bonaerense volvió a pedir que se implemente una suma fija para complementar los acuerdos paritarios en medio de la alta inflación.

Ya lo había hecho dos semanas atrás en La Plata, durante la cumbre que celebró el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una propuesta que no solo rechazan desde la CGT, sino también el propio Presidente.

Según planteó el diputado, resulta "fundamental" la "participación de la gente" para dar respuestas a una "realidad compleja donde trabajadores asalariados no llegan a fin de mes".

En este sentido, el hijo del matrimonio presidencial insistió en que además de las paritarias es necesario incorporar una suma fija que permita a los trabajadores recuperar poder adquisitivo.



Máximo Kirchner encabezó una reunión del PJ bonaerense en Monte Hermoso.

"La gente debe volver a involucrarse y acompañar como acompañó en su momento a Néstor y a Cristina. No es casualidad que en el 2015 quien había sido presidenta se haya ido con una plaza llena; y no con un país que no tenía problemas, sino con un país que había resuelto parte de sus problemas. Mientras que Macri no fue ni siquiera reelecto y llegó a un ballotage, y ahora ni se puede presentar", concluyó.