Mauricio Macri sobre su renuncia: "Yo no necesito revancha" porque "hubo 2015 y 2019"

Tras su anuncio de que no será candidato a presidente en las Elecciones 2023, Mauricio Macri reapareció en televisión y precisó el porqué de su decisión. El ex mandatario aseguró que "es un momento confuso, lleno de sensaciones encontradas" y que "la Argentina necesita un shock de orden".

Macri publicó esta mañana un video de seis minutos en el que confirmaba que se bajaba de la interna de Juntos por el Cambio (JxC), decisión que le dejó el camino libre a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

"Lo hago convencido. Me costó muchísimo porque el ego es muy fuerte", reconoció en diálogo con Luis Majul por LN+. " Lo importante es hacer lo que es mejor para los argentinos y no lo que a mí me nace o lo que me gustaría o por lo que uno sentiría dejándose llevar naturalmente por el ego", explicó.

En la misma línea, agregó: "Creo que hay que salirse de esa búsqueda inconsciente de depositar todo en un salvador mesiánico o no, medio mago, caudillo y empoderarnos todos por lo que queremos que cambie nuestra sociedad".

Por qué Mauricio Macri no es candidato y cuál será su rol en las Elecciones 2023

La decisión de Macri sacudió al arco político este fin de semana, tantos la oposición como el oficialismo se expresaron al respecto, desde diputados hasta funcionarios.

Al bajarse de la carrera presidencial resultó en una sorpresa, tanto para los propios como para los ajenos, dado que por estos días la interna del PRO y de JxC se prepara para la gran batalla: las PASO del 13 de agosto.

"Eso que iniciamos de gobernar con una cultura sana del poder y fortaleciendo el equipo, se fortalece más si trato de inspirar a los demás con mis acciones", dijo el autor de Para qué esta noche.

Y resaltó que " hay una experiencia acumulada como Gobierno que podemos poner en práctica , más allá de yo como apoyo. Creo que lo hago convenido, me costó muchísimo. El ego es muy fuerte, el ego decía vos tenés la revancha y la merecés".

"Lo vengo decidiendo desde el principio. Fue un proceso largo, un viaje que no terminaba nunca ", señaló en referencia a su declinación a la candidatura presidencial en el 2023.

En la misma línea reconoció: "Yo no necesito revancha porque me di cuenta que existe el 2023 porque hubo 2015 y 2019. Hubo un montón de cambios que la gente vio y sintió".

"Tenía una sensación interna que me decía que no tenía que volver a poner adelante lo mío por encima del conjunto. Por eso dije que no estoy anotado", aseveró.

Y reconoció sobre su gestión (2015-2019) que "si querían ver a (David) Copperfield, hubieran ido a Las Vegas. Todos me pedían soluciones mágicas, no hay. Hay trabajo".

¿Encuestas que no lo favorecían?

Además de su gestión, el ex presidente aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los votantes que no estaban de acuerdo con su decisión: "Les quiero decir que, si me creyeron todos estos años, créanme que esto lo hago porque de verdad esto va a ser mejor para todos. Si nos empoderamos todos del cambio, las ideas pasan a ser de todos, no son del macrismo. Hablo de ideas de modernización, de meritocracia y de transparencia".

En cuanto a la consulta de Majul sobre supuestos rumores de encuestas que no lo favorecían, Macri aseguró que "nunca" dudó de su relación con los votantes.

Y confesó: "Me impresiona que los últimos meses dirigentes de todo el país venían y me decían 'mirá la encuesta, a vos los números te dan'" .



"Nunca estuvo en mi decisión especular con una encuesta. Tengo que estar seguro que esto sigue con la construcción de una Argentina", aseguró.

¿Qué hará Macri en las Elecciones 2023?

Sobre su rol en las elecciones, mantuvo la idea que presentó en su video esta mañana: no ser un presidente "marioneta".

"Presidente hay uno solo, No puede haber dos presidentes. Los argentinos tenemos que elegir al pensemos que está más capacitado para un cambio profundo que va a tener que enfrentar al status quo mafioso y corporativo que tiene trabada a la Argentina hace décadas", reflexionó.

Macri se imagina en un rol de "consejero" cuando el presidente, si resultase electo un candidato de su partido, lo precise. " Jamás poniendo en duda la autoridad del presidente ", afirmó.

Además, apuntó contra Alberto Fernández y afirmó que el actual presidente "nunca estuvo preparado" para serlo. "Los candidatos los tenemos nosotros con gente con una trayectoria y una personalidad que tiene condiciones" para ser el próximo mandatario.

La lista final de los candidatos presidenciables de Juntos por el Cambio aún no está cerrada.

Qué dijo sobre los candidatos del Juntos por el Cambio

Sobre Patricia Bullrich, presidenta del PRO, señaló que "no le sobra nada" y que la "necesitan".

"Le falta tener su experiencia como presidenta. Ella está armando sus equipos", describió sobre la ex ministra de Seguridad de su gestión.

Sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó que "le sobran ganas de ser presidente" y que "está convencido". Mientras que sobre la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal resaltó que la ve "muy bien".

"Tuvo un golpe muy grande, con ese final en la provincia donde también ella no tuvo todo el acompañamiento de la sociedad ", remarcó.

"Es una obviedad que no hay mejor candidato que Jorge [Macri], con todo respeto por Soledad Acuña, que es una mujer con una fuerza enorme, y el doctor Quirós también, y Ema", confesó sobre quién debería ser el próximo jefe de gobierno en la Ciudad.

También sorprendió sobre su vínculo con Javier Milei: "Tengo una buena relación personal. Hablamos con respeto . Le pido a él que no sea tan duro en los términos que usa. Creemos en el diálogo. Cuando dice rata asquerosa, me pregunto por qué lo hace. No está bien eso. Coincido con él en el concepto de casta. No podemos robarle trabajo a la gente para después contratar a Donda y sus amigos para que no haga nada".

Mauricio Macri se refirió al vínculo que tiene con Javier Milei.

"A Sergio Massa yo lo saqué al mundo": las críticas al oficialismo

En cuanto al actual ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió ser responsable y que "por una vez actúe como un patriota y que nos sorprenda. Massa está abusando del poder como está haciendo ahora, está en las últimas de uno de los peores procesos políticos de la Argentina".

Sobre la vicepresidenta, Cristina Kirchner, Macri consideró que "ya perdió centralidad. No se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo . Lamentablemente, sigue siendo enorme su núcleo: no puedo creer que un 20 o 21% de la gente no puedan ver" lo que hicieron.