Para Mauricio Macri, "Cristina Kirchner es víctima" de Alberto Fernández

En medio de un nuevo cimbronazo en la interna del Gobierno a partir de la renuncia de Roberto Feletti a la secretaria de Comercio Interior, Mauricio Macri aseguró que Cristina Kirchner es "una víctima" de las promesas del presidente Alberto Fernández .

" Ella es una víctima más de las promesas de un presidente que no cumple ninguna . Ella recibió un montón de promesas y él no le cumple ninguna" , dijo el expresidente anoche, en declaraciones al canal TN.

"No tiene rumbo, no tiene una idea clara. Dice una cosa a la mañana y otra a la tarde todos los días. Ha destruido la palabra presidencial. Este mamarracho de contradecirse y mentir es muy dañino, genera decepción, bronca y hartazgo", dijo sobre Alberto Fernández.

La salida del secretario de Comercio Interior Roberto Feletti avivó la interna oficialista y dejó en claro la falta de una idea económica única dentro del oficialismo.

"Es triste pero somos la democracia más fracasada de los últimos 40 años en el mundo, teníamos un dígito de pobreza hace 40 años y hoy estamos llegando al 50%, no hay otro país que lo registre. Los argentinos vivimos infringiéndonos daño en forma inentendible, en el mundo nos destacamos por fiabilidad, talento, recursos y siempre estamos retrocediendo", analizó el exmandatario.

En este sentido, Macri comentó que el país nunca tuvo este nivel de economía informal en la historia y señaló que "la economía en negro no se sabe en que niveles está. La gente importa y esconde las importaciones. A pesar de eso, este gobierno (...) está disfrutando la mayor liquidación (de divisas) del campo de la historia. Y no tiene dólares porque han destruido la confianza ".

A su vez, dijo que "siempre se la agarran con el que trabaja y especialmente con el campo". "Uno debería darles condiciones para exportar alimentos para 800 millones de personas con más caminos, mejores puertos, más aviones, energía, Wi Fi. No han lanzado una obra importante en estos dos años y medio", señaló.

la interna en Juntos por el Cambio

El expresidente se refirió además a la interna en Juntos por el Cambio y admitió que la última reunión de la alianza fue "muy mala" debido a problemas de ego, aunque aseguró que "ahora empieza a haber un entendimiento" en el espacio.

"Nos cabe una responsabilidad muy grande porque somos los encargados de sostener la esperanza de la gente ante tanto enojo y frustración. Eso se demuestra dándole prioridad al para qué queremos volver al poder, a las ideas, a los valores, a cómo lo vamos a hacer", indicó.

Para el exmandatario, "no deja de ser importante quien lidera, pero no es lo más importante".

"No es el fin del mundo si eligen a Juan y Pedro va al gabinete. 'No es yo y que se muera el resto. Me tengo fe, creo que puedo aportar pero si la gente elige a otro yo colaboro', Esa es la actitud. La gente dice que le pasa a este tipo que está todo el día maquillándose. Hay que mostrar que uno también se arremanga", aseguró.