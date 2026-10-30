En esta noticia ¿Habrá acuerdo PRO-LLA? Cómo están los vínculos

A exactamente un año de las elecciones presidenciales en la Argentina, el expresidente Mauricio Macri aseguró que un eventual acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) está estancado .

Lo hizo en declaraciones a la prensa luego de participar del evento solidario anual de Hacemos!, organizado por María Eugenia Vidal. “No se ha avanzado nada”, dijo, sin mayores detalles.

¿Habrá acuerdo PRO-LLA? Cómo están los vínculos

Si bien en la práctica y en el Congreso hay un acompañamiento del partido al oficialismo, la relación experimentó distintas situaciones desde que asumió Javier Milei el Ejecutivo.

Actualmente, uno de los factores que tensa la relación es la discusión territorial. Mientras el PRO busca resguardar LLA, por su parte, apunta a consolidar estructuras propias y a competir en lugares donde considera que tiene condiciones para crecer.

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Por otra parte, esta semana se expuso una fuerte diferencia entre las posturas de ambos partidos, con el saludo de Macri a Luiz Inacio Lula da Silva, tras triunfar nuevamente en las elecciones en Brasil . El expresidente fue de las pocas figuras de la política argentina, por fuera del peronismo, en reconocer el resultado. En tanto, ni Milei ni dirigentes de LLA felicitaron al mandatario del país vecino.

En cuanto a la gestión parlamentaria, si bien el PRO acompañó varias iniciativas del Gobierno desde el inicio, también mantuvo posturas propias en asuntos que generaron diferencias dentro de la relación política.

Recientemente se sumaron algunos cuestionamientos que hizo Macri al Gobierno nacional durante una actividad partidaria en Jujuy en septiembre. Aunque, al igual que en ocasiones previas, afirmó que el PRO respaldó al Gobierno “como nunca nadie lo hizo”, cuestionó la calidad del superávit fiscal y reclamó mejores equipos. Las declaraciones provocaron malestar en sectores libertarios y sumaron tensión a la relación entre las fuerzas.

Ahora, con la declaración de este viernes, el expresidente dejó expuesta la falta de un acuerdo cerrado para el año electoral.