La renta fija local se aleja de los máximos en medio de tensiones globales y de volatilidad de tasas a nivel internacional. Con la suba del riesgo país, el mercado ve más lejos las chances de que el Gobierno lleve a cabo alguna operación de administración de pasivos, lo cual pone más cautelosos a los inversores, a pesar de las compras de dólares del BCRA. Cuales son los bonos que recomiendan los analistas en medio del ajuste de la renta fija local. En medio de la tensión geopolítica a causa de la guerra en Irak, los activos financieros volvieron a operar con mayor volatilidad, afectando a la dinámica de los bonos locales. La deuda argentina ya se encuentra en franco proceso correctivo, con los bonos evidenciando caídas de entre 3% y 4% en los distintos tramos de la curva, haciendo que el riesgo país alcance niveles de 567 puntos y mirando de reojo nuevamente los 600 puntos. El escenario de corto plazo para los mercados emergentes se volvió más volátil, luego de meses de fuertes ganancias y de ingresos de divisas. Esto afectó en particular a la Argentina y en el que tanto los bonos como las acciones retroceden en las últimas semanas. Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, explicó que la reciente caída de los Globales se explica principalmente por el deterioro del contexto internacional en el margen. “La inestabilidad en el sector tecnológico norteamericano, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre los aranceles están afectando a los mercados de riesgo globales. En las últimas semanas hubo señales de que el mercado estuvo teniendo cierta dificultad para digerir toda la emisión de bonos emergentes high yield que hubo en lo que va del año, por lo que eso lógicamente peso sobre Argentina”, dijo. El hecho de que el contexto global se haya tornado más volátil para los emergentes y para los títulos locales, con el riesgo país al alza, hace que las chances de que la Argentina regrese a los mercados internacionales de deuda se alejen. Esto es una de las cuestiones que ha puesto con cierto grado de pesimismo a los inversores, provocando una baja en los títulos de deuda locales en el corto plazo. Los analistas de Adcap Grupo Financiero agregaron que luego de que Caputo relativizara los rumores sobre un posible canje “a la ecuatorianaˮ, los precios de los bonos parecen estar devolviendo la sobreperformance que habían mostrado los tramos largos desde el 20 de enero, y todavía habría margen para una mayor corrección. “El Global 2030 se mantiene relativamente firme, respondiendo bien a la acumulación de reservas, mientras que el Global 2035 continúa en modo correctivo”, advierten. Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, reconoció que el resultado electoral de octubre y las compras de dólares del BCRA hundió al riesgo país, todo ello junto con la aprobación de leyes clave como la reforma laboral. Sin embargo, y pese a las buenas noticias desde el frente político y económico, Ruggieri considera que resulta difícil ver de corto plazo un riesgo país por debajo de los 400 puntos básicos por factores locales y globales. “Aún existen restricciones cambiarias, si bien el BCRA sigue mejorando su balance, hoy las reservas netas rondan los u$s 700 millones y en estos momentos observamos una incertidumbre latente en frente externo debido a la escalada en los enfrentamientos en Medio Oriente y al último dato de PPI en USA, en donde se observó un aumento de la inflación, que podría postergar la baja de tasas”, comentó. Si bien se han dado buenas noticias para los bonos, el mercado entró en un proceso correctivo. El BCRA viene comprando reservas por 39 jornadas consecutivas, superando los u$s 2600 millones en el año. Esta tendencia dota de recursos al BCRA para pagar las próximas deudas, disminuyendo los riesgos de incumplimiento. Sin embargo, la renta fija local hizo caso omiso a tal dinámica, evidenciando una baja gradual en las cotizaciones de los bonos. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, consideró que el catalizador de la acumulación de reservas del BCRA no solo sigue firme, sino que se aceleró notablemente, aunque el escenario global complica a los títulos locales. “El Central encadenó más de 38 ruedas consecutivas con saldo comprador, acumulando más de u$s 2682 millones en lo que va del año, de los cuales más de u$s 1524 millones corresponden a febrero. Pese a ello, el Riesgo País no solo no comprimió, sino que escaló desde la zona de 500 puntos de fines de enero hasta la zona de 545 puntos, en un contexto internacional desafiante”, detalló Hacia adelante, Franco resaltó que sigue convencido de que, eventualmente la compra de dólares deberá evidenciarse en valuaciones, aunque los factores externos juegan un rol clave. “Creemos que es clave continuar apuntalando valuaciones mediante el catalizador de la acumulación, a la vez que de existir alguna novedad respecto al manejo de pasivos que reduzca los pagos en dólares de los próximos años, podría complementar la acumulación en materia de valuaciones”, sostuvo Franco. Con el ajuste actual, la curva soberana se desplazó al alza. Actualmente la curva de Bonares opera con tasas de 8,4% en el AL29 y de 8,9% en el AL30. En el tramo medio, el AN29 rinde 8,8%, mientras que los bonos más largos operan con rendimientos de entre 9,5% y 9,9%. En el caso de los Globales, estos operan con rendimientos menores. El GD29 rinde 6,4%, mientras que el GD30 rinde 7%. En el tramo más largo, los bonos rinden entre 9,2% y 9,3%. Dado estos niveles de tasas, los analistas encuentran al recorte actual como una oportunidad de compra. Yarde Buller encuentra oportunidades en el recorte actual de los bonos soberanos locales. “Esta caída reciente, combinada con el elevado nivel que está mostrando el canje, crean una oportunidad interesante para repatriar divisas y tomar exposición en Globales largos como GD41”, afirmó. Alejandro Fagan, Estratega en Balanz, advirtió que los Globales la semana pasada mostraron un desempeño algo peor que sus pares, probablemente incorporando que una operación de manejo de pasivos al estilo Ecuador podría tardar más en ocurrir. Dado el actual contexto, Fagan prefiere los títulos más largos. “Creemos que el camino gradual hacia el acceso al mercado depende principalmente de mejoras en factores idiosincráticos y, en ese marco, preferimos el GD41 por el mayor upside esperado bajo escenarios de convergencia de spreads hacia niveles B- por su mayor duration”, detalló Fagan. Por su parte, y pese al recorte actual, desde Adcap Grupo Financiero remarcan que siguen posicionados en el tramo largo de la curva ley Nueva York, en particular en el Global 2035. “Si el BCRA continúa comprando dólares y esta política se consolida como estable, los spreads deberían retomar la compresión de manera paralela, favoreciendo a los bonos más largos, donde esperamos el mayor potencial de suba hasta el 30 de junio”, dijeron desde Adcap Grupo Financiero. A modo de referencia, desde Adcap Grupo Financiero consideran que en el caso en el que los bonos converjan hacia la curva de El Salvador, los bonos podrían subir entre 6% y 18%, con mayor potencial en el tramo medio y largo. Ante las chances de convergencia hacia Egipto, los títulos podrían subir entre 6% y 15% y si converge a Ecuador, las ganancias serían del 4% al 9% Actualmente la curva de bonos soberanos opera con un diferencial en cuanto a los rendimientos de las distintas curvas. Se evidencian tasas mas elevadas en la curva de ley local respecto de los Globales. En un contexto de mayor incertidumbre internacional y ante el potencial aumento de la volatilidad, el mercado comienza a ver a títulos mas cortos como una estrategia conservadora y atractiva en este momento. En ese escenario, el nuevo Bonar 2027 comienza a aparecer como una alternativa que es ponderada por los analistas y el cual tuvo una importante demanda en la primera licitación. La semana pasada el Gobierno recibió más de 6 veces el valor que buscó colocar y el el titulo cortó a un precio de $100,45 (c/100 VN), lo que implica un rendimiento de 5,89% TIR. Hacia adelante, el instrumento se ofrecerá de manera quincenal por un monto de hasta u$s 150 millones por subasta, abriendo una segunda ronda al día siguiente por hasta u$s 100 millones adicionales, hasta alcanzar un monto máximo total de u$s 2000 millones. El bono tiene amortización tipo bullet y un cupón del 6,0% anual con pagos mensuales. Para los analistas, la TIR de 5,89% resulta atractiva considerando el plazo hasta el vencimiento y una modified duration de 1,58. Ruggieri destacó que, en este contexto, se inclina por resignar tasa y buscar seguridad. “Bonos cortos como los bopreales y el flamante AO27, me parecen buenos vehículos para devengar tasa (entre 5,6% y 5,8% de TIR). El Bonar 27 vino a suplir segmentos en donde el mercado no encontraba activos donde canalizar inversiones. Dado que este bono vence antes del cambio de mandato y paga mensualmente renta, se vuelve un activo interesante para devengar tasa en momentos de incertidumbre”, detalló Ruggieri. En la misma línea, los analistas de Adcap Grupo Financiero también ven valor en los títulos de ley local, en particular el nuevo Bonar del Tesoro con vencimiento en octubre de 2027. “También vemos valor en el tramo corto de los bonos bajo ley argentina, como el Bonar 2030 y el nuevo AO29 6,5% bullet, que deberían sobreperformar frente a sus comparables ley Nueva York a medida que avance la acumulación de reservas”, indicaron. Finalmente, desde Cohen también encuentran valor en el nuevo Bonar A027, el cual consideran que constituye una alternativa atractiva para incorporar a las carteras en el actual contexto. “La combinación entre flujo de fondos, tasa y duration corta le otorga ventajas relativas frente a otros instrumentos de la curva soberana, así como frente a corporativos y títulos del BCRA. El A027 vence el 29 de octubre de 2027; si bien es posterior a las elecciones presidenciales, se encuentra dentro del mandato de Milei y antes de un eventual ballotage, lo que limita la incertidumbre política relativa frente a títulos de mayor plazo”, dijeron desde Cohen.