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Este miércoles, 27 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 8318 - Sangre

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 27 de mayo

 8318 11° 4252 
 2°9665 12° 3441
 3°2827 13° 2234 
 4°7222 14° 5807 
 5°1429 15° 0994 
 6°9949 16° 1917 
 7°4795 17° 8502 
 8°6103 18° 5323 
 9°538319° 5163 
 10°2431 20° 8619 

¿Qué significa soñar con Sangre?

Soñar con la Sangre suele simbolizar vida, energía y emociones intensas; puede señalar pasión, vitalidad o un despertar emocional según el contexto.

También puede advertir desgaste, miedos o conflictos: abundante Sangre sugiere pérdidas o sacrificios y la propia indica vulnerabilidad o necesidad de cuidado.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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